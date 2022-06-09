恩恩爸曝「錄音沒個資」為何不提供　爆料者將提新北消防局誣告

▲恩恩爸日前到新北消防局參觀報案中心，後來才得知原來看的全是模擬演出，相當錯愕。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

新北中和一名2歲男童「恩恩」在4月確診COVID-19後轉為重症不幸過世，其父親質疑新北市消防局在接獲報案後延誤處理，在恩恩已經昏迷的狀態下等了81分鐘才有救護車。消防局起先以報案電話會錄到個資為由，拒絕提供音檔讓恩恩爸釐清真相，後來又傳出邀請恩恩爸參觀的勤務中心運作，原來只是一場「模擬」表演。恩恩爸昨（8日）晚在電視節目中指出，在聽過錄音檔後發現，根本沒有什麼他人個資問題，不提供的理由根本不存在，更指出消防局當天在現場告訴他的說法「和電視上說的不一樣。」

新北市消防局在恩恩爸的要求下，6日終於邀請他來到局本部聽取當時報案的錄音檔，隨後還帶他參觀勤務中心的工作情況。豈料事後被前消防員張津唯踢爆，當天給恩恩爸看的勤務中心全是演出來的「模擬」畫面，是由消防員和其他科室同仁「網內互打」進線報案，製造現場紛亂嘈雜、充滿個資的假象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後新北消防局是因為恩恩爸想了解119作業環境，「為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。」並稱張津唯刻意散播他們造假的不實訊息，救災救護指揮中心主任李宇松已於昨日上午按鈴控告誹謗。

恩恩爸昨日晚間於電視節目《有話好說》中透過連線方式受訪，表示當天消防局主祕陳國忠從來沒有告知他這些只是模擬。因為先前消防局長黃德清說，錄音檔會錄到他人個資，所以他好奇到底勤務中心報案中心的實際情況為何，希望能參觀了解，對方也帶他去看，當時他在勤務中心門口看到眾人忙碌、聲音嘈雜的樣子，事後才知道竟然是模擬的，他無法理解為什麼消防局要花這麼大的人力物力來搞這一齣戲，讓他直言很荒唐。

恩恩爸也說，當時他到報案中心了解接聽設備和環境，並詢問每個座位是否有獨立的麥克風、錄音設備等，消防局都說是，讓他不禁質疑這和他們在電視上的說法不一樣。

對恩恩爸的疑問，主任李宇松也再次回應表示，雖有獨立麥克風，背景還是會錄到附近其他人的接聽內容，恩恩爸說他聽到的錄音很清晰，他們則說每人解讀不同，他們尊重他的看法，並強調因檔涉及《政府資訊公開法》內的不可切割性，只能循司法程序調閱與提供，只要能夠提供的他們一定會提供，不能提供的或有相關規定的就無法提供。

此外，對於李宇松按鈴提告加重誹謗罪，爆料的張津唯昨在臉書反批作秀，晚間也說將會對他們反提誣告；李宇松聞言僅表示「尊重」。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

【消防局爆演戲】批新北市消防局「裝肖維」演給恩恩爸看 邱顯智：像楚門的世界

【消防局爆演戲】遭控「假報案」新北消防局提告 侯友宜2句話快閃

【獨家】【無敵運動風】放送青春魅力 直擊PINK FUN嬉鬧人體保齡球