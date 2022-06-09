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海大教授「霸凌博士生」5年　眼鏡不敢換因隨時被打飛！7大惡行曝

海大教授林資榕在學術界頗有成就，卻因情緒失控霸凌學生。（翻攝臺灣大學官網）

▲海大教授林資榕在學術界頗有成就，卻因情緒失控霸凌學生。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國立海洋大學出現恐怖教授！海大機械與機電工程系特聘教授林資榕，因情緒控管不佳，長期辱罵、毆打學生，遭霸凌最嚴重的1名博士生不僅私下常被林打罵，還當眾被丟麥克風、打耳光，甚至被迫與林同居半年、當林的佣人。歷經5年凌辱，博士生忍無可忍，出面揭發教授惡行，由於證據確鑿，系、院教評會都認為應依法解聘，但校方最後卻僅給予停聘2年的懲處，引發議論。

Ａ男無法接受懲處結果，上個月正式提出申復，本刊查詢該校官網，發現林仍被列在「專任師資」名單中，看不出已遭「停聘」。

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本刊調查，Ａ男是在去年9月正式指控林資榕霸凌，海大為此成立防制校園霸凌因應小組，除了2名當事人外，還訪談10名知情師生，最後的調查報告羅列林的7大罪狀，包括掌摑損壞眼鏡、當眾毆頭、指甲抓脖、抓頭撞白板、麥克風丟擲、惡言辱罵及強迫同居，霸凌惡行長達5年。

去年10月已申請休學的Ａ男告訴本刊，大三時因崇拜林資榕的學識，爭取進入林的研究團隊，從碩士班到博士班，一路以林為指導教授，前後10年，為了學位，他對林言聽計從，完全不敢忤逆。

國立海洋大學驚爆教授長年霸凌學生案，引發校內師生關注。（翻攝臺灣海洋大學官網）

▲國立海洋大學驚爆教授長年霸凌學生案，引發校內師生關注。

Ａ男回憶，第一次被林資榕霸凌是在2016年，當時他已是博士生，在林的辦公室討論論文期間，林突然情緒失控，連續揮拳打他的右臉，他當下腦中一片空白，事後右臉紅腫、右耳瘀血一整個月，但他不敢聲張。

從此之後，Ａ男屢次被林資榕打罵，被甩耳光是家常便飯，連Ａ男的眼鏡都三不五時被林打飛、損壞，不堪一直換新眼鏡，Ａ男只好用膠帶固定鏡框，湊合著用，同年底，林在研究室當眾動粗，大家才知道他的真面目。

博士生A男的眼鏡常被打飛，只好用膠帶固定鏡框，勉強使用。（讀者提供）

▲博士生A男的眼鏡常被打飛，只好用膠帶固定鏡框，勉強使用。

Ａ男說，當時他協助林資榕申請科技部的研究經費，林因不滿意他擬的計畫，竟無視研究室還有其他6、7名學生，直接對他飆罵髒話、丟麥克風，在場的學生全都嚇傻，但怒氣未消的林又賞了他一巴掌，導致他新配的眼鏡被打飛，林還上前踩踏地上的眼鏡，因言行太離譜，有目擊學生暗中錄音，保全證據。

林資榕離開研究室後，又把Ａ男叫到辦公室，揮拳毆打他的腹部，並多次打他耳光，一名好心的同學看到Ａ男離開辦公室時嘴角泛血，還私下傳訊要他報警，並提醒他：「如果還有下一次，一定要閃開，太靠北了！」

前年3月，林資榕又在實驗室打罵Ａ男，被路過的助教撞見，立刻通知系主任，系主任為釐清真相，決定約談Ａ男及林，接受約談前，林特別找Ａ男串供，要他說是自己做錯事才讓教授生氣。系主任事後問他是否要換指導教授？Ａ男為了學位，沒有答應。

同學目擊A男被林資榕打罵，好心傳訊安慰他。（讀者提供）

▲同學目擊A男被林資榕打罵，好心傳訊安慰他。

前年10月，林資榕因身體欠佳，要Ａ男搬到租屋處與他同居，順便照顧他，Ａ男不敢違逆，勉強同意，沒想到竟是把受暴的地點從學校延伸到他的租屋處。Ａ男除了每天必須載林資榕上下班之外，還要幫林搥背、量血壓、洗衣服、掃地拖地，做完家事還要拍照傳給他確認，但林還是動不動就打罵他。

Ａ男透露，其實不少同學及學弟妹都曾被林資榕打罵及霸凌，他們不敢反抗又不願忍受，最後都選擇離開，但他對林十分敬畏，又想趕快拿到學位，加上林打罵過後都會道歉，所以才會一再隱忍。

直到去年4月某日，林資榕因烘被機擺放位置，連續呼Ａ男好幾個巴掌，數週後，Ａ男假日返家又接到林的電話，被痛罵沒將圍巾送洗，他當下情緒崩潰，對林大喊：「我就是忘記了，這樣可以嗎！」並決定向校方檢舉。

遭控施暴的林資榕面對調查，起初都推稱不記得，否認打人，最後才坦承有「肢體接觸」，並強調自己對Ａ男是「求好心切」，但有學生接受調查時，證稱去年3月親眼看到林在教室罵Ａ男很笨，還直接拽Ａ男的頭去撞白板，該名同學事後發信警告林，林還回信認錯。

雖面對調查時搬出一堆理由，但林資榕私下曾寫信向Ａ男道歉，將暴行歸咎於實驗不順、研究期限快到、壓力太大，並強調自己是在磨練學生，沒意識到已越界，還請出家人及別系教授致電Ａ男道歉，也到調解委員會申請調解，但都被Ａ男拒絕。

本刊調查，林資榕是台大應用力學博士，曾到美國伊利諾大學研究，2009年歸國後在海大任教，多次獲獎，2016年還曾創下世界最小體積、最高操作溫度的奈米雷射新紀錄，在學術界成就非凡，不過，他的情緒控管顯然出了問題，才會爆發一連串的脫序行為。

經歷5年惡夢，Ａ男事後經常自問：「博士學位有那麼重要嗎？」他認為自己太傻，身心至今仍承受極大痛苦，復學之路遙遙無期，希望校方及教育部正視相關問題，讓台灣學術圈不要再出現恐怖教授！

林資榕小檔案
年齡：約50歲
婚姻：未婚
現職：海洋大學機械與機電工程系特聘教授
學歷：台大應用力學博士
經歷：台大博士後研究員；美國伊利諾大學香檳校區博士後研究員、訪問學者；海洋大學助理教授、副教授、教授
獲獎：海洋大學教學優良獎、學術優良獎、學術研究進步獎

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