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高雄「佛心15元熱狗」阿嬤要退休了　在地人淚：吃20幾年回憶掰了

▲▼賣了24年！阿嬤「佛心15元熱狗」將收攤　網哭：時代的眼淚。（圖／翻攝自臉書）

▲高雄三民「佛心15元熱狗」阿嬤決定要退休了。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄三民有一間吳姓阿嬤熱狗攤，阿嬤獨自經營長達24年，多年來堅持一支熱狗賣10元，直到近年原物料價格上漲，才調漲到一支賣15元，佛心價格配上阿嬤好手藝，受到不少當地居民及學生喜愛，更被封為「佛心下午茶」，不過阿嬤日前公告，準備在9日結束營業，要退休了，讓許多粉絲相當不捨。

吳姓阿嬤獨自在三民區經營一間熱狗攤，早期她堅持一支熱狗賣10元，佛心的銅板價格，加上熱狗用料很足、環境衛生，受到不少當地居民及學生喜愛，甚至有粉絲是從小吃到大，直到近年原物料價格上漲，熱狗一支一度漲價到13元，最後於2021年9月漲到一支15元，但價格還是相當便宜。

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直到最近有網友發現，阿嬤在攤位前張貼公告，寫下「要退休了，只賣到星期4，謝謝大家」，即將在9日結束營業。根據《民視新聞》報導，阿嬤表示，主要是因為年紀真的大了，體力已經大不如前，考慮許久後才決定收攤，自己也覺得十分不捨。

▲▼賣了24年！阿嬤「佛心15元熱狗」將收攤　網哭：時代的眼淚。（圖／翻攝自臉書）

▲民眾冒雨搶買最後一波。（圖／翻攝自臉書）

消息一出讓許多粉絲相當不捨。有人說「我從小吃到大唉，阿婆的攤位始終保持的很乾淨，可惜以後吃不到了」、「天哪，我的消夜好夥伴沒了」、「從小吃到大已經20幾年，只是以前不用排隊，現在是連家裡的小孩都愛吃，沒想到要關了」。

還有人說、「昨天經過，想說怎麼都在排隊買」、「我童年的最愛，回高雄必吃，沒想到要掰了」、「我記得婆婆的炸油永遠都是清澈的」、「我最喜歡的熱狗攤，雖然要收了很可惜，但是阿嬤也該退休休息了」。

也有許多人把握最後時間，再次前往享用美味的阿嬤熱狗，排隊排到淋雨也沒有放棄，甚至傳出9日的熱狗已被預定掃光，讓粉絲直呼「哭哭，被訂光了」、「（9日）熱狗被預定光了」。

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