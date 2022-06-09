男人懷孕搭地鐵被歧視！「孕夫」出現育嬰補助增加⋯漫改原作來台

▲漫畫《檜山健太郎懷孕了》描述男人可以懷孕後的世界，引發話題，Netflix改編為真人日劇。（圖／尖端出版）

記者林育綾／台北報導

「生小孩是女人的工作吧！」那男人可以懷孕怎麼辦？Netflix改編同名漫畫《檜山健太郎懷孕了》發行來台，描述身為菁英的上班族檜山健太郎不小心懷孕後，不但搭電車時被人嘲笑，還被女方質疑「真的是我的小孩嗎？」，「渣女」言論反轉性別刻板印象、多元視角引發話題，漫畫版也加上劇照版書衣來響應！

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▲《檜山健太郎懷孕了》被改編為真人劇，漫畫版也加上劇照版書衣來響應。（圖／記者林育綾攝）

日本漫畫家坂井惠理因為「憑什麼女人懷孕就可以得到祝福，男人懷孕卻只會淪為笑柄」的想法，而開始創作，故事描述時代演變成男性也能懷孕，雖然機率只有女性的10分之1，但不再是不可能，而主角檜山健太郎不小心懷孕後，發現時已經10到12週，即使還能墮胎，他卻面臨掙扎，最後為了「打造自己的容身之處」而決定生下孩子。

而健太郎找上孩子的媽，卻被質疑「真的是⋯我的孩子？」，台詞顛覆了性別刻板印象，當「渣男」變成「渣女」，由「媽媽」來照顧「懷孕爸爸」，逆轉男女權力關係，打破了固有性別角色的認知。

另外在故事中，男性懷孕不僅機率非常低、手術風險高，還必須面對各種從未想過的不公待遇；像是因為孕吐、懷孕不適而請假，遭到公司的歧視，在立場對換後才能體會，讓人反思現代社會各種對於懷孕、性別的歧視。包括過去很多人認為「生小孩是女人的工作吧！」這種視為理所當然的想法，也是一種不平等。

漫畫中也提到，在過去男性還不可能懷孕時，曾經出現過幾個關於「男性也能懷孕」後的網路笑話，包括「育嬰假的薪資會變成全額給付」、「無痛分娩變得普遍」、「男人變成一定會避孕」、「性犯罪會減少」⋯等。

讀者看了也紛紛讚「雖然孕婦和孕夫的社會地位低下，但男性依舊主導社會，這個設定很有趣。」、「能夠擊退逆境，創造孕夫友善環境的主角令人振奮，是一部男女都想閱讀的精彩漫畫。」、「透過男性懷孕的主題，讓我看到了以往沒注意到的議題與反思。」

《檜山健太郎懷孕了》漫畫繁體中文版，由尖端出版社發行。而該作品也被Netflix改編為真人劇，由齋藤工主演。

▼漫畫《檜山健太郎懷孕了》描述男人可以懷孕後的世界。（圖／尖端出版）