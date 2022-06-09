貓咪打工編出「騙人履歷」！11萬粉畫家黑山的烏鴉首本創作超療癒

▲香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

記者林育綾／綜合報導

動物插畫家黑山Kathy Lam因一幅「喝醉的貓」一炮而紅，在IG狂吸11萬粉追蹤，如今推出第一本故事集《摸布想自己賺罐罐》，一次公開15篇從未發表過的漫畫作品，以貓咪的視角來看世界，讓粉絲準備接受心臟爆擊，狂讚「超療癒！」、「一定要收藏！」

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▲香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

《摸布想自己賺罐罐》主角摸布是一隻白底灰棕色斑點的三色貓，女生，3歲，有可愛的臉蛋跟粉紅色的肉球，主人每天無微不至的照顧，讓她不愁吃穿，但有一天摸布不想再當嬌生慣養的小貓咪，決定到貓咪咖啡廳打工，自己賺罐罐。而明明不喜歡被摸又閉俗，卻寫了騙人履歷「喜歡和人類相處」；害怕陌生人，上班又只想偷懶，但摸布還是決定踏出艱難的第一步⋯。

故事雖是虛構，不過以貓咪的視角來描述，療癒破表。圖文作家Aida也讚，「跟著摸布以貓咪的視角看世界，搭上作者自然又細膩的筆觸，療癒感十足！」

▲《摸布想自己賺罐罐》以貓咪的視角出發。（圖／春光出版）

黑山Kathy Lam在臉書粉專名為「黑山的烏鴉 Dawning Crow」，畢業於英國布來頓大學插畫科，在香港出生，目前定居台灣，因一幅「喝醉的貓」一炮而紅，貓咪厭世、爛醉的形象更促成「CAT NIP GIN」酒標包裝的品牌合作，活動範圍跨足港台兩地。

故事也收錄許多「彩蛋」，包括神祕的黑貓同事、傑克室友、出差水豚⋯等，《摸布想自己賺罐罐》如今由春光出版社發行。

▼《摸布想自己賺罐罐》部分內容試閱。（圖／春光出版）