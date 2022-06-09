　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

貓咪打工編出「騙人履歷」！11萬粉畫家黑山的烏鴉首本創作超療癒

▲▼香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

▲香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

記者林育綾／綜合報導

動物插畫家黑山Kathy Lam因一幅「喝醉的貓」一炮而紅，在IG狂吸11萬粉追蹤，如今推出第一本故事集《摸布想自己賺罐罐》，一次公開15篇從未發表過的漫畫作品，以貓咪的視角來看世界，讓粉絲準備接受心臟爆擊，狂讚「超療癒！」、「一定要收藏！」

▲▼香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

《摸布想自己賺罐罐》主角摸布是一隻白底灰棕色斑點的三色貓，女生，3歲，有可愛的臉蛋跟粉紅色的肉球，主人每天無微不至的照顧，讓她不愁吃穿，但有一天摸布不想再當嬌生慣養的小貓咪，決定到貓咪咖啡廳打工，自己賺罐罐。而明明不喜歡被摸又閉俗，卻寫了騙人履歷「喜歡和人類相處」；害怕陌生人，上班又只想偷懶，但摸布還是決定踏出艱難的第一步⋯。

故事雖是虛構，不過以貓咪的視角來描述，療癒破表。圖文作家Aida也讚，「跟著摸布以貓咪的視角看世界，搭上作者自然又細膩的筆觸，療癒感十足！」

▲▼香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

▲《摸布想自己賺罐罐》以貓咪的視角出發。（圖／春光出版）

黑山Kathy Lam在臉書粉專名為「黑山的烏鴉 Dawning Crow」，畢業於英國布來頓大學插畫科，在香港出生，目前定居台灣，因一幅「喝醉的貓」一炮而紅，貓咪厭世、爛醉的形象更促成「CAT NIP GIN」酒標包裝的品牌合作，活動範圍跨足港台兩地。

故事也收錄許多「彩蛋」，包括神祕的黑貓同事、傑克室友、出差水豚⋯等，《摸布想自己賺罐罐》如今由春光出版社發行。

▼《摸布想自己賺罐罐》部分內容試閱。（圖／春光出版）

▲▼香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

▲▼香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

▲▼香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

▲▼香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

▲▼香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

▲▼香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

▲▼香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

▲▼香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

▲▼香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

▲▼香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

▲▼香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

▲▼香港藝術家黑山Kathy Lam首部故事創作《摸布想自己賺罐罐》。（圖／春光出版）

►理膚寶水B5神霜快囤！大打折還買一送一

ET快訊
莫德納「新版疫苗」要來了！對Omicron抗體提升8倍
她40年前被封「台灣第一美人」！卻淡出演藝圈
高雄上百隻猴子攻擊果園！農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的
她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光嘆：是肺腺癌

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

誠品想提前「明年3月」撤出北車地下街　房東北市府證實：調解中

貓咪打工編出「騙人履歷」！11萬粉畫家黑山的烏鴉首本創作超療癒

林義傑開抓盜版公司被約談　律師破解「2隱藏關鍵」：設陷阱釣魚

指揮中心曝「長新冠」Omicron少見約百例　醫問號：我門診就幾十個

彰基近10醫師爆「被離職」！ 律師揭暗黑內幕嘆：醫院要你走就得走

妹子半夜睡醒…撞見男友驚慌「下面挺挺」　1反應被網狂讚

快訊／航海王作者休刊1個月　官方宣布故事進入「最終章」

冨樫義博每天畫兩頁手稿！網驚：老師別再傷害自己了

桃園+8039疫情已收斂　鄭文燦：11.92億元紓困振興計畫進行中

快訊／學生總確診首破25萬！單日+7670　全台6301所園校停課

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

倪安東扶正小三「飛美國辦婚禮」　親友見證下熱吻..管罄疑有喜

老婆想到沒去過的地方　尪鏡頭一轉「竟在國道」

誠品想提前「明年3月」撤出北車地下街　房東北市府證實：調解中

貓咪打工編出「騙人履歷」！11萬粉畫家黑山的烏鴉首本創作超療癒

林義傑開抓盜版公司被約談　律師破解「2隱藏關鍵」：設陷阱釣魚

指揮中心曝「長新冠」Omicron少見約百例　醫問號：我門診就幾十個

彰基近10醫師爆「被離職」！ 律師揭暗黑內幕嘆：醫院要你走就得走

妹子半夜睡醒…撞見男友驚慌「下面挺挺」　1反應被網狂讚

快訊／航海王作者休刊1個月　官方宣布故事進入「最終章」

冨樫義博每天畫兩頁手稿！網驚：老師別再傷害自己了

桃園+8039疫情已收斂　鄭文燦：11.92億元紓困振興計畫進行中

快訊／學生總確診首破25萬！單日+7670　全台6301所園校停課

桃園機車行傳虐童！她狂哭雙手僵直　網肉搜店家出征

陽過正妹怒吼「為啥疲倦+失眠」！新冠痛苦後遺症　竹科男憋數月

PLG職籃破天荒創舉　選秀「薪資無上限」

誠品想提前「明年3月」撤出北車地下街　房東北市府證實：調解中

中信兄弟想止敗　三振王象魔力強碰樂天狂威

美國財政部祭出新殺招　禁止美國人「購買俄羅斯股票、債券」

貓咪打工編出「騙人履歷」！11萬粉畫家黑山的烏鴉首本創作超療癒

真的太臭了！　美魔女歌手「聞老公秘密武器」臭到戴口罩睡覺

《模範計程車》要推續集！李帝勳、表藝珍確定回歸　播出時間曝光

芮塔歐拉跟《雷神4》導演訂婚了！「浪漫求婚過程」曝…態度低調

3倉鼠輪流扮迷你漁夫　呆萌坐椅子下秒翻桌！

生活熱門新聞

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

妹子傳摩鐵房號　老公回2字！人妻心碎了

長新冠百例　醫：我門診就幾十個

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

林義傑涉案　律師分析2關鍵：設陷阱

嘉義大學提供近40萬助學金　邀唐于田就讀

下半年「超強運4星座」出爐！

不斷更新／9縣市恢復實體上課　全台措施一次看

半夜見男友驚慌「下面挺挺」　她反應被讚爆

幫確診女兒送東西！婆婆「1句冷血警告」讓她心寒

唐鳳快看！醫護哀號「1系統」出包

她準備要生竟確診　醫護急剖腹拉出男嬰

快訊／航海王作者休刊1個月　官方宣布故事進入「最終章」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

莫德納新疫苗　Omicron抗體增8倍

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

狗熱衰亡　寵物旅館當垃圾扔水溝

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

林義傑遭搜索　超馬好手涉「包攬訴訟」

妹子傳摩鐵房號　老公回2字！人妻心碎了

強哥女律師成功升官！年收3800萬↑新職位曝光

長新冠百例　醫：我門診就幾十個

更多

最夯影音

更多
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面