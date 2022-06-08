「只蓋一半」台灣最怪房子　光滑剖面讓5千人看傻：超像被P掉

▲網友發現這棟「切半房子」後，上網找到了房子的側面圖，驚訝說「這間房子看起來就少了一半」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣由於歷史因素，可以看見多個文化、各式各樣的房子，房型從獨棟透天厝到公寓大樓都有，有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享，他日前經過嘉義縣義竹時，發現一棟「像是被從中間切開」的房子，造型十分奇特，貼文一出吸引超過5千人朝聖。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出房子的照片，並說「真•三角窗，拍起來整個像是被P掉一樣，地點是義竹」、「剛剛用地圖搜尋它的剖面，不是說它很細很狹長，或是奇形怪狀，而是這間房子看起來就少了一半」。

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照片中可以看見，這一間透天厝並非常見正方形、長方形或圓形結構，而是前半邊呈現圓弧形，後方延伸為長方形的設計，但離奇的是房子右側「像是被用刀切開」一般，切面相當平滑，造型十分奇特。

貼文一出吸引超過5千人朝聖，有人說「這間房子很久了by義竹人」、「當你只夠付一半的蓋房子費用，可以如此選擇」、「看起來真的超像另一半被P掉」、「這到底要怎麼住人」、「還真的是沒看過這種房子」、「很像蓋一半就收起來了」、「還真的是沒看過這種房子，到底誰住在裡面」。

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