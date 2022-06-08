快訊／桃山女屍身分證實了！進山5天倒步道亡

▲桃山上的女屍身分被證實。（圖／翻攝臉書「靠北登山大小事」）



記者哈勇嘎奧、鄒鎮宇／台中報導

一名男網友8日到「武陵四秀」之一的桃山登山，發現一名女子的遺體倒在山路上，因擔心對方遭動物啃食，揹到山屋後報案。雪霸武陵站證實，死者為59歲的劉金秀。

據悉，雪霸國家公園管理處在現場發現一支手機，手機上有留姓名劉金秀，經查就是死者。

雪霸武陵站也證實，59歲的劉女獨自攀爬，6月3日從新達山進入，預計8日從桃山下武陵，卻被發現在三叉營地往桃山山屋0.4K處被發現倒臥步道上，但已無生命跡象。

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