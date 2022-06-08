　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2幼女高燒不退！她家中無血氧機無助求救　10分鐘後有人按門鈴了

實習記者蘇敏禎／綜合報導

在本土疫情嚴峻下，孩子不舒服或發燒，常會使家長十分著急。一名媽媽表示，自家2幼童夜裡高燒不退，醫生建議使用血氧機觀察，但家中並無血氧機，無助之下想到「打給市長」，沒想到10分鐘後市長竟真的親自送血氧機來，讓這名媽媽感動落淚。

▲雲林縣長張麗善今日進入校園視察兒童疫苗接種實況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲孩童施打疫苗可提升保護力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名媽媽在「彰化人大小事」發文指出，夜裡家中的2幼童（一個6歲，一個7個月）39.6去急診，早上回到家，兩姐妹體溫一模一樣39.1、38.9、39.0，「爸爸一度認為耳溫槍壞了，退燒藥水根本無效完全降不下來，可是肛劑也不能一直塞，真的快瘋了！小寶鼻子塞的無法呼吸，不能喝奶不能睡覺，只能一直抱著，醫生說時刻觀察小寶寶，如果血氧濃度低於95就要趕緊送醫。」

▲▼二寶媽發文感謝市長。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲二寶媽發文感謝市長。（圖／翻攝自彰化人大小事）

但這名媽媽家沒有血氧機，「我就抱著寶寶來來回回的走，抬眼看見衣櫥上市長給姐姐頒獎的照片，眼睛一亮，我立刻估狗市長辦公室電話，打過去請求幫忙，告訴市長助理我家的現狀。」讓這名媽媽感動的是，「十分鐘，就十分鐘的時間，市長親自給我們送來了血氧機，和我說媽媽妳辛苦了，祝你們全家早日康復」，當下原PO不爭氣的眼淚就掉下來了，「真的非常非常感謝市長！」

不少網友也被暖心市長感動，「聽到市長親自送過去的我也有感動到了，果然是醫者仁心，感同身受~」、「上個月我們家一家人都確診 家裡也有老人家 有小孩 我也是立馬打給里長尋求幫忙借血氧機 里長馬上打去市長辦公室 沒多久就幫我把血氧機送到家門口 真的非常謝謝市長先生還有里長先生喔」、「真的是雪中送炭，人民的福氣～」、「謝謝市長，彰化有您真好」。

ET快訊
恩恩爸控花143分鐘轉送　指揮中心：1922沒權限調度119
陸27歲美女主持猝死！口鼻全血　真相讓家屬崩潰
快訊／台中25歲女失聯2天　遺體找到了
快訊／伊朗「火車出軌」已10死50傷！　車廂撞成一團
出入境旅客指引條件　交長：打滿三劑、團進團出
新婚驚見男男性愛照！人夫婚後5年出櫃　正宮崩潰
他從美國回來讚台灣好太多！　「只贏我們國旗歌前8字」
台銀襄理包養2妹這麼玩！愛愛次數記LINE　傳私密照給獎勵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「爸爸大我70歲」！20歲女大生親吐照顧壓力　網心疼：加油

LIVE／恩恩爸控1922花143分鐘才轉送案件　陳時中最新說明

恩恩爸控花143分鐘轉送！指揮中心：1922沒權限調度119和防疫計程車

漁獲量數十年「下降超過50%」！　環團籲政府盡速制定海洋三法

花20元停車25分...基隆幸運兒中千萬發票　還有人買紅茶中100萬

類火車情義相挺五一停駛沒領到錢　交長幫追討「趕快給人家」

出入境旅客指引條件曝光　交長：打滿三劑、團進團出

等不及了！屏基急救室變產房　確診產婦順利誕下女嬰

公司急需人！高職生求職「起薪震驚她」　準離職妹悔炸：不該妥協

2幼女高燒不退！她家中無血氧機無助求救　10分鐘後有人按門鈴了

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

「爸爸大我70歲」！20歲女大生親吐照顧壓力　網心疼：加油

LIVE／恩恩爸控1922花143分鐘才轉送案件　陳時中最新說明

恩恩爸控花143分鐘轉送！指揮中心：1922沒權限調度119和防疫計程車

漁獲量數十年「下降超過50%」！　環團籲政府盡速制定海洋三法

花20元停車25分...基隆幸運兒中千萬發票　還有人買紅茶中100萬

類火車情義相挺五一停駛沒領到錢　交長幫追討「趕快給人家」

出入境旅客指引條件曝光　交長：打滿三劑、團進團出

等不及了！屏基急救室變產房　確診產婦順利誕下女嬰

公司急需人！高職生求職「起薪震驚她」　準離職妹悔炸：不該妥協

2幼女高燒不退！她家中無血氧機無助求救　10分鐘後有人按門鈴了

甜點控衝！最新「抹茶芒果卷」來了　一次爽吃罪惡雙餡+芒果果乾

「爸爸大我70歲」！20歲女大生親吐照顧壓力　網心疼：加油

6旬長輩「常做惡夢」要小心！　研究曝：恐患帕金森氏症

LIVE／恩恩爸控1922花143分鐘才轉送案件　陳時中最新說明

徐佳瑩轉當唱跳歌手！　連跳12小時宣布：以後只敢說自己在蠕動

無薪假回落至1.6萬人　住宿及餐飲業仍增逾500人再創新高

恩恩爸控花143分鐘轉送！指揮中心：1922沒權限調度119和防疫計程車

王毅：絕不允許域外勢力禍亂中亞地區

朱立倫談九二共識「沒有共識的共識」　羅致政樂見：兩岸沒有共識

陌生人加LinePO好康穩賺訊息　她抱77.8萬到銀行驚動4警

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

生活熱門新聞

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

今天雨最猛！16縣市大雨特報

台灣最後公娼　桃園「天天樂」熄燈

月薪最高23萬！台積電等26大廠聯合徵才

最鳥股東會紀念品是啥？ 網點名1公司：不到2元

看阿湯哥、侏羅紀都100！岡山秀泰影城千人排隊

小二童作文寫「我的媽媽」！網一看笑翻：是人才

16縣市大雨！今晨18℃下到周末　滯留鋒遠離時間曝

2兒確診低血氧　救護車要等1小時！爸攔警車送醫

LovError道歉承認說謊！　遭記過年終沒了「很痛很痛」

台大醫學系「神級夯哥」徵家教生！帥臉激似王一博

傳訊息愛加「2字母」　網笑：9成都老人

明年共7連假！但他圈出「補班天數」怒：獨步全球

更多熱門

相關新聞

3歲兒確診「危險1症狀」　媽嚇送急診：家備好2物

3歲兒確診「危險1症狀」　媽嚇送急診：家備好2物

「除了注意高溫，也要注意低溫！」一名媽咪表示，一家三口都確診，其中3歲兒子退燒後，在深夜出現34.4度的低溫、嘴唇微白且「四肢有紫色狀紋路」的狀況，嚇得原PO趕緊叫救護車。急診醫師也趕緊安排檢查，兒子住院3天才好轉出院，對此，原PO提醒，除了注意孩子低溫，家長也務必備妥「2樣東西！」

彰化媽抱高燒女兒求救　林世賢親送血氧機

彰化媽抱高燒女兒求救　林世賢親送血氧機

血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

發燒童跑3醫院遭拒　潘孟安：醫護超負荷盼多體諒

發燒童跑3醫院遭拒　潘孟安：醫護超負荷盼多體諒

8歲童確診燒41度遭3醫院拒收　屏縣府說話了

8歲童確診燒41度遭3醫院拒收　屏縣府說話了

關鍵字：

彰化市長林世賢幼童確診高燒血氧機

讀者迴響

熱門新聞

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻！　「租屋築愛巢」直擊

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

爸見「服裝全套總價」喊壓力大　網酸爆

遭控偷腥人妻　《醫師好辣》名醫回應了

離婚大S內情曝光！汪小菲「在台灣0朋友」

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面