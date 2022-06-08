2幼女高燒不退！她家中無血氧機無助求救　10分鐘後有人按門鈴了

實習記者蘇敏禎／綜合報導

在本土疫情嚴峻下，孩子不舒服或發燒，常會使家長十分著急。一名媽媽表示，自家2幼童夜裡高燒不退，醫生建議使用血氧機觀察，但家中並無血氧機，無助之下想到「打給市長」，沒想到10分鐘後市長竟真的親自送血氧機來，讓這名媽媽感動落淚。

▲孩童施打疫苗可提升保護力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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這名媽媽在「彰化人大小事」發文指出，夜裡家中的2幼童（一個6歲，一個7個月）39.6去急診，早上回到家，兩姐妹體溫一模一樣39.1、38.9、39.0，「爸爸一度認為耳溫槍壞了，退燒藥水根本無效完全降不下來，可是肛劑也不能一直塞，真的快瘋了！小寶鼻子塞的無法呼吸，不能喝奶不能睡覺，只能一直抱著，醫生說時刻觀察小寶寶，如果血氧濃度低於95就要趕緊送醫。」





▲二寶媽發文感謝市長。（圖／翻攝自彰化人大小事）

但這名媽媽家沒有血氧機，「我就抱著寶寶來來回回的走，抬眼看見衣櫥上市長給姐姐頒獎的照片，眼睛一亮，我立刻估狗市長辦公室電話，打過去請求幫忙，告訴市長助理我家的現狀。」讓這名媽媽感動的是，「十分鐘，就十分鐘的時間，市長親自給我們送來了血氧機，和我說媽媽妳辛苦了，祝你們全家早日康復」，當下原PO不爭氣的眼淚就掉下來了，「真的非常非常感謝市長！」

不少網友也被暖心市長感動，「聽到市長親自送過去的我也有感動到了，果然是醫者仁心，感同身受~」、「上個月我們家一家人都確診 家裡也有老人家 有小孩 我也是立馬打給里長尋求幫忙借血氧機 里長馬上打去市長辦公室 沒多久就幫我把血氧機送到家門口 真的非常謝謝市長先生還有里長先生喔」、「真的是雪中送炭，人民的福氣～」、「謝謝市長，彰化有您真好」。