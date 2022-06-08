海大惡教授！霸凌虐打博士生5年　校方竟因1理由不解聘

▲海洋大學教授林資榕經常打博士生A男耳光，還多次把A男眼鏡打飛。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年2月，國立海洋大學機械與機電工程系特聘教授林資榕，遭博士生Ａ男指控長期霸凌，經系、院教師評審委員會調查，一致認定霸凌成立，建議校方依《教師法》予以解聘。不過，案件進入校教評會卻遭到推翻，理由是林從事教學與研究工作，對學校頗有貢獻，還曾獲頒教學優良教師獎，應該給他改過自新的機會，最後在今年3月決議停聘2年，遭外界認為過輕，事件仍未平息。

對於這樣的結果，Ａ男無法接受，上個月正式提出申復，希望校方能夠重新考量，讓林資榕付出該付的代價。

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本刊調查，Ａ男是在去年9月指控遭林資榕霸凌，海大為此特別成立防制校園霸凌因應小組展開調查，除了2名當事人外，還訪談10名師生，最後調查報告羅列林的7大罪狀，包括掌摑損壞眼鏡、當眾毆頭、指甲抓脖、抓頭撞白板、麥克風丟擲、惡言辱罵及強迫同居，惡行長達5年。

▲博士生A男的眼鏡常被打飛，只好用膠帶固定鏡框，勉強p

已經在去年10月申請休學的Ａ男告訴本刊，他因為崇拜林資榕的學識，大三時就爭取進入林的研究團隊，後來碩士班到博士班，更一路以林為指導教授，前後10年，為了學位，他對林言聽計從，完全不敢違逆。

▲林資榕在海大任教超過10年，曾榮獲不少獎項。

Ａ男回憶，第一次被林資榕霸凌是在2016年，當時他已是博士生，為了一篇論文到林的辦公室討論，沒想到對方突然情緒失控，連續揮拳打他的右臉，當下他腦中一片空白，事後右臉紅腫、右耳瘀血一整個月，但他當時完全不敢聲張。

▲同學目擊A男被林資榕打罵，好心傳訊安慰他。

從此之後，Ａ男就變成林資榕的出氣筒，被甩耳光是家常便飯，連眼鏡都是「固定受害者」，三不五時就被打飛、損壞，不堪一直換新眼鏡，Ａ男只好用膠帶固定鏡框，湊合著用。不過，這些都只是私底下的霸凌，還沒浮上檯面，直到同年底，林在研究室當眾動粗，大家才知道林的真面目。

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