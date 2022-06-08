16縣市大雨！今晨18℃好涼下到周末　滯留鋒遠離時間曝

▲今天鋒面仍在台灣上空。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／綜合報導

16縣市大雨特報！中央氣象局觀測，今天（8日）清晨全台最低溫出現在桃園市蘆竹的18度。氣象局預報員張承傳表示，今天鋒面在台灣上空，白天各地容有陣雨或雷雨，西半部有局部大雨或短延時豪雨發生機率；周日鋒面開始遠離，中部以北降雨較短暫。

►大雨特報：



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▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天鋒面在台灣上空，白天各地容易有陣雨或雷雨，西半部有局部大雨或短延時豪雨發生機率，晚間降雨稍緩和，但各地仍有些下雨；北部清晨低溫20度，白天高溫23-25度，其他地區低溫24、25度，高溫27-30度。

張承傳說，周四仍是鋒面影響，但鋒面結構稍微差一點，西半部的雨比較多，有局部大雨發生機率，東半部降雨則較短暫；周五、周六鋒面稍北抬至北部海面到北部陸地，中部以北降雨時間較長、有局部大雨，南部雨勢稍微比較短暫。

張承傳表示，周日鋒面開始遠離，中部以北降雨較短暫；下周一、下周二西南風影響，中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。