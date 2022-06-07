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貓肉場白貓哭臉攀攔想逃離　解救後被寵成王子還有戶外遊戲區

貓咪呼嚕

▲呼嚕被救援非常美麗像是不同貓。（圖／Humane Society International）

記者李依融／綜合報導

在大陸廣州玉林的貓狗肉場例，一隻白色的長毛貓一臉驚恐地攀在柵欄上想逃離，這張心碎的照片令人印象深刻，不過這隻貓咪獲救之後有了疼愛牠的主人，還有了新名字「呼嚕(Huru)」，看到牠漂亮受寵愛的模樣，讓許多網友非常感動。

美國動物救援機構Humane Society International在刀殂下解救了許多狗肉場的貓狗，2015年玉林狗肉節前夕，牠們解救了一個貓狗肉場的毛孩們，其中一張照片令人心碎不已，一隻貓咪攀爬在柵欄上，表情驚恐背上，而身後還有許多「待宰」同伴。

貓咪呼嚕

▲許多網友對呼嚕的轉變感到非常開心。（圖／Humane Society International）

Humane Society International與貓狗肉廠達成協議，救援了全部的毛小孩，帶牠門就醫治療並提供足夠的食物與休息，這些毛小孩都有了幸福的新家。當初那隻攀在柵欄上的貓咪叫做「呼嚕」，牠在新家受寵的像王子一樣，身上毛髮潔白蓬鬆，還有許多跳台提供牠，甚至有受到防護的戶外遊樂空間。

貓咪呼嚕

▲呼嚕在新家非常舒適。（圖／翻攝自Peter J. Li臉書）

網友們看到呼嚕的新生活既感動又欣慰，「這孩子真美」、「一臉幸福的表情」、「看到這兩張照片好想哭，謝謝幫助呼嚕的人們」。大家都非常開心呼嚕受到滿滿的疼愛，也感謝照顧Huru的救援機構與新主人。

貓咪呼嚕

▲呼嚕新家甚至有戶外遊戲空間。（圖／翻攝自Peter J. Li臉書）

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