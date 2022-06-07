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可以搶機票了！　暑假鬆綁國門開始倒數

國人期待暑假能解封出國，已有航空業者推出優惠機票吸引民眾搶購。（台灣虎航提供）

▲國人期待暑假能解封出國，已有航空業者推出優惠機票吸引民眾搶購。

圖文／鏡週刊

國內疫情逐步邁向與病毒共存的關鍵期，隨著確診數從高原期緩步降溫，防疫指揮官陳時中指出，6月10日疫情有反轉的機會，不少民眾期待脫口罩及邊境解封的腳步也能加快。

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黨政人士指出，邊境開放依對象區分，可分為4階段，依序從放寬商務客總量管制、開放團客、開放自由行，最後才會回到無管制開放。目前亞洲鄰近國家也都還未全開，以最多國人前往旅遊的日本為例，6月起才開始試接團客，韓國、新加坡雖開放自由行入境，但都須施打兩劑疫苗才免隔離，並非無條件全開。

至於入境管制措施，黨政人士表示，大概會分兩階段放寬，目前入境是「7+7」，第一步會先放寬到跟未打滿三劑的居隔者一致的「3+4」；接著一旦居隔者的隔離天數全降為「0+7」，才會進一步討論國外入境者能否跟進成為「0+7」。

▼6月起機場落地採檢退場，未來國門防疫關卡將逐步放寬。

6月起機場落地採檢退場，未來國門防疫關卡將逐步放寬。

指揮中心根據專家會議建議的方式，入境者仍會以3劑疫苗做為實施的門檻，只要接受完整疫苗注射的入境旅客，在國門完成篩檢後就能入境，不用再接受隔離。未來是否要逐步開放成施打2劑，則視實施情況調整。

▼鄰近國家如韓國、日本今年陸續有條件開放邊境。

鄰近國家如韓國、日本今年陸續有條件開放邊境。（東方IC）

不過，台大公衛教授陳秀熙認為，台灣疫情曲線在下降中，指揮中心需開始思考將新冠疫情視同流感化，如果6月底將疫情當成流感化監測，也能鬆綁隔離檢疫措施，7月中旬就應考慮邊境解封，最遲則在8月。

對此，決策高層表示，相關管制措施環環相扣，一旦評估條件許可，才能往下一步邁進。目前確診者的隔離天數仍維持7加7，若依密切接觸者、入境者的管制經驗來看，要待確診者的隔離天數縮短，討論法定傳染病降級的聲音才會逐漸出來，政府目前仍以「逐步鬆綁國門限制」、「分區檢討戴口罩規範」，來讓民眾接軌疫情前生活。

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