拚解封關鍵曝！府院推加強版振興經濟　7月可望檢討脫口罩

▲政府催打老人、兒童疫苗，提升全體國人疫苗覆蓋率以求達到群體免疫。

圖文／鏡週刊

國內疫情逐步邁向與病毒共存的關鍵期，隨著確診數從高原期緩步降溫，防疫指揮官陳時中指出，6月10日疫情有反轉的機會，國人歷經2年多漫長的防疫作戰，將逐步轉向與病毒共存的防疫新生活。

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為了緩和今年這波本土疫情對內需產業的衝擊，政府優先鎖定餐飲、國旅等產業祭出第6波振興措施，並多管道催打疫苗，同時滾動修正各項防疫措施，7月可望擴大檢討室外脫口罩，國境開放時間快則7月，慢也不會拖過8月。

「雖然一講再講，但重點還是疫苗覆蓋率！」決策高層指出，回歸正常生活的方法無他，唯有提高疫苗接種率，或經由染疫後產生的抗體，使群體免疫力增加。指揮中心對65歲以上的老人祭出催打政策，先後推出「打疫苗送500」、「打疫苗送快篩」兩項利多，其中送快篩效果顯著，催出一波老人施打潮；加上兒童疫苗開打，讓先前成長放緩的疫苗覆蓋率再往上衝。至於外界關注的嬰幼兒確診問題，目前美國FDA已在審查5歲以下孩童疫苗，未來台灣有機會跟進，使防護網更完善。

▼國內疫情即將開始步下高原期，政府催打疫苗、滾動檢討開國門、脫口罩，協助民眾與疫後生活接軌。圖為總統蔡英文。

決策高層表示，第一劑疫苗覆蓋率達到9成後，約再經過1個月，第二劑疫苗覆蓋率會跟著達到9成，待兩劑疫苗都達9成，就可以比較放心。他說，總統蔡英文連端午節談話都不忘提醒「過端午、打疫苗」，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌近日出席各種公開行程，見到鄉親的招呼語也都變成「打疫苗了沒」、「三劑有沒有達標？」執政團隊三管齊下，透過呼籲、獎勵、廣設施打站，希望催出足夠安心的疫苗覆蓋率。

▼國內疫情打擊消費信心，商場來客數明顯減少，美食街因禁止內用更顯冷清。



他說，專家會議普遍的共識是邁入與病毒共存之前，6月中至6月底的中重症及死亡率是否會跟著下降，將影響逐步解封的節奏。

▼行政院5月底推出第六波紓困措施，幫助內需產業度過難關。圖為行政院長蘇貞昌。



他表示，邁向解封要各項條件都成熟，不只疫苗施打率、中重症死亡數這些數據，關鍵在於民眾對疫情的理解及看法也要跟著改變，待國人對疫情有整體信心，7月將再檢討是否擴大脫口罩場合；至於國門最遲將在8月開放，入境隔離也會一併管制鬆綁。一旦社會存有普遍共識，政府對解封的處置就能減少不必要的論戰。



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