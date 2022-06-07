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已婚男警逼女警下跪當小三！　室友揭2人婚外情全案反轉

▲▼1名男警勾勾纏女警1年，竟當街潑灑女警飲料還逼下跪。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲馬男當街潑女警飲料還逼下跪。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者崔子柔／綜合報導

台北市北投警分局馬姓員警日前遭張姓女警指控，強逼張女下跪並朝她臉部潑飲料，沒想到馬妻發現，2人鬧翻前就是在搞婚外情，更因此氣到流產，告2人侵害配偶權，馬男的室友也出面作證。法官判馬男、張女須連帶賠償馬妻50萬元。

根據判決書內容，張女先前指控，馬男一晚撥打200通電話騷擾她，甚至到她寢室外踹門、四處說他們在交往，2019年9月9日下午，她在值勤時被馬男找去分局側門談判，不但被逼下跪、拉住她的手，馬男還朝她臉上潑飲料，當時法官依強制罪判馬男拘役30日、徒刑3月定讞。

沒想到馬妻則在去（2021）年告馬男、張女侵害配偶權，她指出，張女2018年到北投分局報到，同年4月就開始和馬男交往，2人多次開房間約會，她更因此深受打擊而流產，要求2人連帶賠償90萬元。

馬男承認，有和張女交往、發生性行為。馬男的室友陳男也出面作證指出，張女剛到單位時就說過欣賞馬男，後來馬男和張女交往，晚上有時講電話超過3小時，讓他難以入眠，談話內容常有甜言蜜語，還曾聽過張女抱怨「怎麼還不跟你老婆離婚」，同事間也都看得出來2人在交往。

張女則堅持否認2人有超出一般男女交往行為，更稱都是遭馬男脅迫，還說她因先前案件鬧上媒體，陷入焦慮症、憂鬱症及創傷症候群困擾，認為馬妻要求賠償90萬元太誇張。

法官認為，張女曾多次向馬男要錢、要求離婚，而陳男與本案無利害關係，因此採信其說法，認定張女和馬男侵害馬妻配偶權，2人應連帶賠償50萬元，可上訴。

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