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白沙屯拱天宮今凌晨開爐　象徵媽祖進香圓滿

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮）

▲白沙屯媽祖開爐儀式。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮）

文／中央社記者管瑞平苗栗縣6日電

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香5月27日回宮安座後，歷經12天薰染萬年香火的靈氣，7日凌晨舉行開爐儀式，從朝天宮取回的香火將倒入廟中各香爐，象徵年度進香圓滿結束。

2022白沙屯媽祖前往雲林北港朝天宮進香活動，5月20日凌晨起駕出發，27日回宮時，香擔連同火缸送進大殿神房，接著媽祖安座並放下神龕紅色布幔，讓媽祖薰染萬年香火的靈氣，12天後才「開爐」。

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白沙屯拱天宮透過臉書（Facebook）粉專指出，今年「開爐」儀式時間於7日凌晨1時20分（農曆六月初九丑時）展開，屆時神房布幔緩緩拉開，久違的媽祖將再度出現於眾人眼前。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮）

▲▼白沙屯媽祖開爐儀式。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮）

拱天宮今天表示，開爐儀式會將由管委會成員會同爐主、副爐主自神房內請出香擔火缸，並將一路辛苦從北港朝天宮取回的萬年香火，添加入拱天宮各香爐中；而頭旗將收入神房內，等待來年進香使用，廟方也會準備湯圓供信徒、香燈腳食用，象徵整個進香活動圓滿結束。

拱天宮指出，白沙屯媽祖進香參與人數連年攀升，拱天宮近年在開爐當天，為方便散居全國各地的香燈腳，會在廟口發放「大貢香」，信眾持「大貢香」過爐後，帶回家點燃敬拜插入自家香爐，達到心火香傳 （薪火相傳）傳承信仰的文化意義。

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