小17歲嫩妻天天餵食　Paul不胖反瘦全因「這件事」

【企劃特輯】

Paul和咪咪是台灣演藝圈有名的老少配組合，正當好萊塢最有話題性的老少配強尼戴普與安柏赫德因為互告官司鬧得沸沸揚揚，Paul和咪咪的好感情卻讓網友相當羨慕。自從兩人轉型「吃播網紅」，就不時在鏡頭前大啖美食，這也讓Paul一度暴肥成凸肚大叔。最後在愛妻咪咪的「利誘」之下，Paul竟然在3個月內鏟肉12公斤，變身「台灣馮迪索」！

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靠SNEP塑崩有酵菌「換老公」 咪咪跟進瘦回A4腰

Paul努力地節食加運動，但卻很快碰到了停滯期，所幸有醫師朋友推薦他「SNEP塑崩有酵菌」，Paul在每天餐前食用，竟然在3個月內瘦了整整12公斤，讓咪咪大方送出6位數紅包，還笑稱就像是換了一個老公！咪咪說：「看到Paul的減肥效果這麼好，我也忍不住一起嘗試『SNEP塑崩有酵菌』，沒想到效果超明顯，讓我找回自己的『A4腰』」！

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產學合作共同研發 9大配方實測有效

「SNEP塑崩有酵菌」是由大葉大學和醫藥大學共同研發，具有9大瘦身配方，包括檸檬酵素、鳳梨酵素、木瓜酵素、益生菌、鎂、β-胡蘿蔔素、綠茶萃取物EGCG、菸鹼醯胺、乳醣醇，並且通過醫藥大學「脂肪細胞減重功效」測試，可有效抑制細胞內三酸甘油脂生成，同時能促進脂肪代謝。

▲咪咪也成功瘦兩公斤，讓腹肉消風，體態變得更好、更有自信。

黃金四元素有酵菌 提升代謝達1800%

此外，SNEP塑崩有酵菌含有高含量黃金四元素有酵菌，不僅可以淨化腸道、增加好菌，阻斷糖分、脂肪與澱粉的吸收，還能進一步代謝皮下深層的頑固脂肪，再將體內的毒素、壞油、脂肪全部排出，達到1800%的代謝提升，因此獲得生物博士與營養師一致推薦。

▲由台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作，經共同研發出「SNEP有酵菌」，經人體臨床試驗證實可有效降低囤積。

▲電視節目上對SNEP進行實驗，可以完整包覆油脂並代謝排出。

嚴選材料＋專利配方 安全有保障

SNEP塑崩有酵菌不僅通過抗氧化實驗分析，原料也具有產地證明，同時嚴選專業菌種，並使用獨家的發酵工藝將醋酸轉換成溫和的有機酸，還取得結合益生菌與酵素的減重配方專利，相較坊間其他產品，安全更有保障，能夠真正做到瘦身不傷身、越吃越享瘦！

▲透過「SNEP有酵菌」讓代謝率提升到最佳狀態，瘦身其實很簡單。

雙醫學大學研發 SNEP酵素+益生菌

Paul＆咪咪 代言推薦「SNEP塑崩有酵菌」哪裡買？

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