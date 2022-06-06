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男生愛幫女生打分數！女大生嗆「白目」秒扣分　網笑翻：邏輯鬼才

▲▼男生都愛幫女生打分數！女大生嗆「白目」會扣分　網笑翻：邏輯鬼才。（圖／翻攝Dcard）

▲Dcard調查局街訪男生扣分的行為。（圖／翻攝Dcard）

記者鄒鎮宇／綜合報導

網路論壇Dcard近日上傳一段街訪影片，對兩名女大生提問「男生做什麼事妳們會覺得很扣分？」，沒想到女大生的回應讓網友直呼是「邏輯鬼才」。

Dcard調查局近日上傳一段街訪影片，主持人訪問兩名女大生「男生做什麼事妳們會覺得很扣分？」。對此，其中一名女大生表示，「就是…白目，不管有沒有好感的對象，就是會看著妳的外表對妳做評判這件事」，「很扣分」，「你明明就不長的怎麼樣」。一旁的女大生緩頰說，「就是幫女生打分數啦」，「但是我覺得所有男生都會這樣子，好像是人之常情」。

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▲▼男生都愛幫女生打分數！女大生嗆「白目」會扣分　網笑翻：邏輯鬼才。（圖／翻攝Dcard）

▲▼女大生認為男生幫女生打分數的行為很扣分。（圖／翻攝Dcard）

▲▼男生都愛幫女生打分數！女大生嗆「白目」會扣分　網笑翻：邏輯鬼才。（圖／翻攝Dcard）

網友看完認為，女大生先說男生打分數失禮，卻又幫男生扣分，代表也是對男生有打分數的疑慮，「然後你們在幫男生打分數」、「男生不能幫我們打分數啦，不然我們要扣分囉」、「她們解釋說不喜歡被評價外表，但在影片中卻說男生明明也不長得怎麼樣」。

網友看完紛紛留言，「我都會幫男生打欸」、「人家是說男生不可以幫女生打又沒有相對亦然」、「大家都不喜歡被品頭論足，但是大家都對別人這麼做」、「我能打分數，但是你不能」、「每個女生我都打100分怎麼算」。

▼影片2分11秒處。

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