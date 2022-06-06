房產現金都給大哥！4姊妹顧失智母討132萬扶養費　因4個字吞敗

▲盧姓姊妹因母親將房產給大哥，大哥卻沒照顧母親至終老，並凍結母親銀行存款不讓她們取用，提告要求大哥返還姊妹們代墊的扶養費，被法院駁回。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

彰化盧姓4姊妹不滿母親將名下房產全都給獨子大哥繼承後，大哥沒有照顧母親到終老，並在母親失智擔任她監護人時，向銀行指稱母親存摺遺失要凍結存款，導致4姊妹在這段期間須自行墊付照顧費、醫療費等費用，共132萬餘元，提告要大哥返還。但法院認為，4姊妹當時並無扶養母親義務，此時若為父母支付費用，是履行「道德義務」，依民法不得請求返還，判處4姊妹敗訴。

彰化盧家4姊妹控告大哥，當初大哥怕母親過世後，其他姊妹可以分財產，以承諾撫養母親到老為藉口，於2010年5月帶母親作公證遺囑，讓母親名下位於員林市中正路的房地、現金及銀行存款等，全數指定由他單獨繼承，條件是撫養母親到老，並負擔未來母親及祖先慎終追遠的所有費用。

盧女認為，完成公證遺囑後，大哥對母親態度卻越來越惡劣，導致母親經常住女兒位於台北萬華的家，隔年4月起至2012年1月，大哥又進一步向母親追討家用、稅金等費用，讓母親繼續每月匯款7千元給他，並趁母親過年回鄉祭祖，藉口整修房間，不讓母親回士林住所，再過半年更表示不想跟母親住，並將母親所有衣物、用品打包，要求她載走，此後對母親幾乎沒有探望和聯繫。

從2012年1月至2014年9月為止，母親改由其他姊妹共同照顧，後期母親失智狀態已無法自理，須由三妹全職照顧。2016年4月大哥為取得監護人身分，表示願意接母親回家照顧，結果取得資格後，卻將母親銀行存摺謊報遺失，讓銀行凍結存款，導致母親生活陷入困境，最後於2019年1月才依法聲請改定監護人。

盧女認為，自2016年6月起至2019年1月母親帳戶凍結期間，因母親存款無法動用，只好由她與其他姊妹代為墊付，含照顧費、醫療費等共計132萬餘元，提告要求大哥返還。

大哥辯稱，母親過世時，財產總值還有878萬餘元，不僅不需要子女扶養，更不需要子女代墊扶養費或其他費用，盧女所稱代墊費用，並非民法上的扶養費，且他繼承母親房產、存款，與扶養母親並無條件關係。

大哥表示，自父親1996年過世後，他已接母親至台北，與妻子共同照顧了16年。後來三妹因無工作負責照顧母親，每月私自從母親存款取走7萬元做看護費，最後表示沒能力照顧母親，也是由他將母親送至養老院至終老。盧母已於去年7月過世。

經彰化地院審理，認為盧家4姊妹所提各項證據，不足以證明與照顧母親必要支出有關，且父母尚有相當資力而無不能維持生活之情事時，父母對於子女在法律上雖然無請求扶養的權利，但子女此時若為父母支付照顧費、醫療費、生活費等相關費用，是基於孝道及人倫親情而為，並非法律義務，而是履行道德上的義務，依民法亦不得請求返還，判處盧女敗訴。