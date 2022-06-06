日治時期百年古蹟變身「萬座曉劇場」！台灣首例劇團與劇場共生

▲日治時期百年古蹟轉型「萬座曉劇場」開幕。（圖／萬座曉劇場）

記者林育綾／綜合報導

日治時期百年古蹟轉型！曉劇場藝術總監鍾伯淵率領團隊歷時3年，打造具備古蹟價值的專業表演藝術場館「萬座曉劇場」開幕，也是台灣第一個以「團隊＋場館」共生營運模式的案例，將以「創新、共融、永續」三大面向，推出一系列節目，開展台灣表演藝術場館全新型態。

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▲「萬座曉劇場」是台灣第一個以「團隊＋場館」共生營運模式的案例。（圖／萬座曉劇場）

萬座曉劇場前身為日治時期的「臺北製糖株式會社」建築之一，2003年由北市政府指定為市定古蹟——糖廍文化園區，由北市文化局進行修繕後，糖廍文化園區Ｂ倉委由明華園戲劇總團進駐，而鄰近的曉劇場將此地視為藝文創作的能量基地，希望持續打開糖廍大門，舉辦許多精彩的創作和演出。

2019年底北市文化局透過辦理老房子計畫，公開徵求糖廍文化園區Ｂ倉的經營團隊，明華園戲劇總團將機會讓給曉劇場，也因此奠基了萬座曉劇場第一座里程碑。

▲曉劇場團隊歷時3年打造。（圖／萬座曉劇場）

曉劇場提早進駐萬座曉劇場，運用團隊經驗來規劃劇場的軟硬體設備，自籌經費，投入古蹟修繕與程序，希望打造「劇場即生活、生活在劇場」，讓更多觀眾願意走進劇場。只是原定2020年開幕營運，受困於「修復再利用計畫」的行政流程困難與龐大經費的缺口。

鍾伯淵表示，原以為只要半年的修復再利用計畫，卻走了3年，但也幸運地閃過了疫情。如今劇場在今年4月獲得北市府核發使用許可，得以正式開幕。

▲▼「萬座曉劇場」有22 X 14.3公尺，挑高5.5公尺的舞台空間。（圖／萬座曉劇場）



「萬座曉劇場」有22 X 14.3公尺，挑高5.5公尺的舞台空間，加上組合式階梯觀眾席，可容納200位觀眾席次，基本燈光音響系統及後台演員休息空間，可因應各式展演活動需求。劇場具備大劇場的舞台空間優勢，同時有著中小型劇場的觀眾席次，提供團隊與創作者挑戰大舞台的最佳機會，也適合作為國內外巡演的首演場地。

▲▼組合式階梯觀眾席，可容納200位觀眾席次。（圖／萬座曉劇場）

「萬座曉劇場」開啟全新模式，團隊和場館共生營運，並以文學實驗、社區共融、國際連結三大區塊，建立場館獨特風格，未來也將透過自辦節目、專業策展，同時開放演藝團隊租借使用，以萬華為據點，培養在地觀眾，並與學校、社會團體合作推廣表演藝術；以曉劇場創作、劇場空間、艋舺國際舞蹈節、曉劇場藝術進駐計畫等資源，連結國內外網絡平台，豐富多元表演藝術生態。

▲未來也將透過自辦節目、專業策展，同時開放演藝團隊租借使用，以萬華為據點，培養在地觀眾。（圖／萬座曉劇場）