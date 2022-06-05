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「梁社漢排骨」官方英文名曝光！超直白翻譯網笑：唸起來也是台語

▲梁社漢排骨在台灣擁有不小知名度。（圖／翻攝自梁社漢排骨臉書、官網）

▲梁社漢排骨在台灣擁有不小知名度。（圖／翻攝自梁社漢排骨臉書）

網搜小組／閔文昱報導

主打台灣古早味料理的「梁社漢排骨」自成立以來，就受到不少喜愛吃排骨和雞腿便當的老饕喜愛，不過鮮少有人知道它的官方英文名為何。對此，有網友就將梁社漢排骨的正確英文店名上傳到臉書，超直白的翻譯瞬間笑翻不少人。

一名網友近日在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，知名連鎖排骨便當店「梁社漢排骨」的招牌旁，就印有英文名「LIANG SHE HAN BUY GOOD」，其中「梁社漢」因為是人名，所以直接翻譯並不稀奇，不過排骨竟然也直翻為「BUY GOOD」，讓他看了不禁笑稱「排骨 BUY GOOD，原來是懂諧音的店家」。

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▲梁社漢排骨在台灣擁有不小知名度。（圖／翻攝自梁社漢排骨臉書、官網）

▲梁社漢排骨的官網，也出現「LIANG SHE HAN BUY GOOD」的字樣。（圖／翻攝自梁社漢排骨官網）

實際查詢梁社漢排骨官網，可發現在中文的店名旁同樣也有「LIANG SHE HAN BUY GOOD」的字樣，證實這就是該店的官方英文名。文章曝光後，許多網友紛紛笑回「BUY GOOD唸起來也是排骨台語發音欸」、「英文一定是國文老師教的」、「細節達人哦！買那麼多次都沒注意到」、「這樣外國的朋友才好意思開口點餐啊」。

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