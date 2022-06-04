蔡英文：不會因爭取國產疫苗　犧牲品質安全性的要求

▲彩雲颱風挾帶暴雨來襲各地傳出災情，行政院長蘇貞昌4日赴中央災害應變中心視察聽取災情報告。（圖／翻攝自中央災害應變中心YT）



記者蔡文鈴／台北報導

彩雲颱風來襲！外圍環流帶來大量降雨，各地發生不少淹水情形，渴望能緩近期旱象。行政院長蘇貞昌4日下午赴中央災害應變中心視察，特別提醒水利署，若此波降雨能為集水區帶來大量進水，請盡早解除台中、苗栗、北彰化限水措施。

水利署報告，若要解除此波限水措施，集水區至少注入110毫米的降雨量，根據氣象預報顯示，中南部山區將雨量有達到規模，目前當務之急會針對降雨後，水質濁度的應變。

蘇貞昌表示，我們已經渴望下雨已經很久了，很謝謝老天爺，在幾天前下雨讓我們稍解旱象，希望這次的降雨不要有災情，可以解旱象，及早解除限水措施，尤其台中、北彰化、苗栗民眾辛苦好久，若降雨量夠，能及早解除就及早解除，供水部分也要及早預防濁水濃度。

蘇貞昌強調，這次水庫因強降雨，水質濁度可能會瞬間提高到上萬度，提醒水利署跟自來水公司要好好準備，不能掉以輕心，一定要提早做相關預防。針對各地有可能淹水地區，即早布置抽水設施。

另外，蘇貞昌提到，因為太久沒下雨土質乾燥，突然降雨容易有土石流發生，因此指示交通部，要加強預防鐵路公路邊坡的防護，做好監測準備預防。海巡署、消防隊也要禁止海邊觀浪、登山等活動。

針對相關民生物資準備，蘇貞昌要求經濟部、農委會就相關災情的情況，及早因應相對配置。確保農漁民安全、農漁貨保護不要受到災情影響，請地方政府防護農業、漁業的災損。

蘇貞昌呼籲所有部會地方政府，要防疫、抗旱又要防治颱風，預防季節風語帶來的災情預防，在颱風尚未遠離前，不要有任何疏忽，若地方需要任何協助，都會在第一時間給予幫忙。