昨增19.3萬人打疫苗「創此波疫情新高」　87%都是打BNT！

▲板橋車站兒童疫苗BNT施打站。（圖／記者許靖騏攝）

記者嚴云岑、洪巧藍／台北報導

兒童BNT疫苗開打後接種數回升，中央流行疫情指揮中心公布昨新增19萬3431人次接種，創下此波疫情以來新高，其中BNT就佔了87.2%，合計16萬8795人次；第二名為莫德納，接種1萬9336人次。目前我國第一劑人口涵蓋率達到89.7%，明日有望突破9成，第二劑也有82%、第三劑則有66.28％。

中央流行疫情指揮中心6/1起在6都設置7大兒童疫苗大型接種站，分別位於台北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、桃園陸軍專科學校、臺中自然科學博物館、台南市立圖書館總館與高雄展覽館。

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指揮中心發言人莊人祥公布首兩日統計，總計接種1萬2860人。分別是第一天5328人，第二天7532人，逐漸增加中。陳時中昨強調，端午連假期間仍然有提供接種，還是建議預約，隨到隨打也可以。

▲口服抗病毒藥物說明。（圖／指揮中心提供）

快篩陽性經醫師診斷確診上路後，本土病例每日都在8萬例左右，今日也新增7萬6517例本土病例，較昨日略降，口服抗病毒藥物領用情形也隨之下降，昨日共發出6728份倍拉維與1646份莫納皮拉韋，合計8374份。今年1月至今累計發出12萬0766人份口服藥物，倍拉維、莫納皮拉韋分別發出9萬6854人份與2萬3912人份。

指揮中心日前宣布下週一起販售第二輪快篩實名制，另發配給高中以下學生一份4劑亞培快篩，近日第一輪快篩實名制購買數也逐漸下滑，依據最新公布資料，昨日共售出552人份快篩，較前日售出601人份略降，但卻有2家藥局完售。

自快篩實名制開辦以來，截至今中午12時，累計售出快篩試劑還免費領用量已突破千萬人份，相當於每兩戶就有一戶持有快篩，下週免費試劑發放後，快篩累計販售與發送量有望快速增加。