喜馬拉雅山驚見「紅色精靈閃電」異象　台灣也曾現蹤

▲大陸的天文攝影師在喜馬拉雅山區拍到「紅色精靈閃電」的奇景。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

受到梅雨季影響，各地天候不穩定，像是大陸許多地方就因為暴雨出現災情，福建有道路和民宅被淹沒，居民受困，救難隊冒險涉水搶救，沒想到竟有攝影師在喜馬拉雅山區拍到風暴中的奇景，罕見的紅色精靈閃電，不過類似的景象，過去也曾在台灣東部外海現蹤。

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▲喜馬拉雅山地區出現了罕見的紅色精靈閃電，這種閃電被攝影愛好者偶然記錄拍下。

從網友公布的影像和圖像可見，喜馬拉雅山上的紅色精靈閃電出現了環狀水母形態的造型，以及各種奇特效果，在山脈附近出現的紅色閃電，形狀宛如煙火，而且數量繁多。

根據拍攝者表示，這樣的景象是在5月20日的凌晨捕捉到，這也喜馬拉雅山是近幾年目擊到的最大規模的紅色精靈閃電，是十年難遇的現象，紅色精靈閃電出現的非常密集，約每一兩分鐘就會出現一次，因此，拍攝者當晚就拍攝了一兩百張相關的照片，據悉，當時有無數道紅色閃電匯集在空中，染紅了整個星空。

▲56歲的攝影師武田康男2016年在茨城縣鉾田市的近海上空拍到紅色精靈的自然現象。

有網友就笑稱，看到紅色精靈閃電相當震撼，「像科幻片裡出現的景象，甚至有點像外星人要入侵地球」。所謂的紅色精靈，是高空短暫的發光現象之一，發生在積雨雲以上的大範圍放電，由於發光過程僅數十分之一秒，轉瞬即逝又極難捕捉，肉眼幾乎無法看見，因此人們稱之為「精靈」，直到1989年科學家才首度捕捉到紅色精靈。

根據歷史記錄，有關精靈閃電的相關資訊，可以追述到1886年以前，因為這種閃電逗留的時間非常短暫，只有高性能的相機才能夠有效的拍攝到這種現象。除了在喜馬拉雅山，2016年，有日本攝影師在茨城縣鉾田市的近海上空拍到雷雲朝太空放出紅色精靈的自然現象。

據《朝日新聞》報導，56歲的攝影師武田康男是一名天氣預報員，他在當年的11月25日晚，離地面50至90公里的高空捕捉到「紅色精靈」的美景，他當日花了長達5小時捕捉景象，「就只發生在一瞬間，我還以為是肉眼錯覺」。

▲罕見的「紅色精靈」現象2019年4月28日凌晨於東部外海現蹤。

其實台灣從90年代就開始投入紅色精靈研究，成大團隊與歐美相關團隊合作，對於相關現象觀測研究貢獻良多，2109年的4月28日的凌晨，鹿林天文台在台灣東部也捕捉到「紅色精靈」的清晰影像，現任的中央氣象局長鄭明典也曾在臉書分享由網友蕭翔耀提供的「紅色精靈」珍貴畫面。

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