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不斷更新／花蓮宣布了！桃園以南18縣市遠距延長　台北金門下週實體

▲疫情趨於緊張，新北市近8成學校已停課(5/23至27日)，改為家中視訊上課，讓雙薪家長措手不及▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲全國遠距教學一覽。（圖／資料照）

記者林冠吟、葉國吏／整理報導

本土疫情持續，桃園以南縣市政府為了避免疫情在學生間擴散，1日宣布延長遠距教學至6月10日，台北、金門在下週恢復實體上課。花蓮縣今早宣布，花蓮縣高級中等以下學校（含公私立幼兒園）繼續暫停實體課程、調整為線上教學至6月8日，預計於6月9日恢復實體課程。《東森新媒體ETtoday》也為您整理全國各縣市遠距教學措施。

【恢復實體上課縣市】台北市、金門縣（國中生恢復實體上課；國小生遠距延長至6月10日）

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【宣布遠距教學再延長一周縣市】

桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣

【維持遠距教學至6月2日】：基隆市

【交由各級學校自行評估】：新北市

台北市【遠距教學至6月2日，6月6日恢復實體上課

台北市長柯文哲29日表示，北市約在6月3日前會將國小疫苗接種完畢，而距離第2劑超過5個月的國高中生，也會盡量安排在6月3日以前打完疫苗，「所以大概在6月6日那週，應該就正常恢復實體上課。」

新北市【交由各級學校自行評估】

新北市目前約270校，5月30日至6月2日改採居家實施線上學習。

基隆市【遠距教學至6月2日】

基隆市府指出，無提早放暑假之規劃，目前仍維持遠距教學至6月2日。

桃園市【遠距教學再延長一週至6月10日】

新竹縣【遠距教學再延長一週至6月10日】

新竹縣未規劃提早放暑假。畢業考倘維持紙筆測驗，畢業班學生到校考試則採分流作業模式處理，各課照中心與補習班建議同步採線上教學。

新竹市【遠距教學再延長一週至6月10日】

苗栗縣【遠距教學再延長一週至6月10日】

公私立幼兒園、補習班及課照中心（安親班）得參考彈性辦理暫停實體課程，疫苗施打不受影響。

▲▼苗栗縣宣布再延長遠距教學至6月10日。（圖／苗栗縣政府提供）

台中市【遠距教學再延長一週至6月10日】

遠距教學再延長一週，高三、國三遠距教學至畢業典禮前一天。

▲快訊／疫情嚴峻，盧秀燕宣布高中以下學校遠距教學延至6/10。（圖／記者游瓊華攝）

南投縣【遠距教學再延長至6月10日，私幼可彈性調整】

南投縣府宣布跟進台中遠距辦法，高中以下各級學校學生暫停實體課程改採線上教學措施再延長一週至6月10日。

彰化縣【遠距教學再延長至6月10日，私幼可彈性調整】

彰化縣長王惠美宣布彰化高級中等以下學校（含國小附幼）改遠距教學模式授課再延長一週，目前暫不考慮採遠距教學至暑假，私幼、準公幼與課照中心等可彈性調整。

▲彰化線上上課持續一周 。（圖／彰化縣政府提供）

雲林縣【遠距教學再延長至6月10日】

雲林縣長張麗善宣布再延長一週。

嘉義縣【遠距教學再延長至6月10日】

嘉義縣府指出，因應疫情嚴峻，嘉義縣確診人數持續增加，加上端午節連假人潮南北流動可能衍生的接觸風險，嘉義縣政府決定高中以下學校自6月6日起至12日，再延長暫停實體課程一週，改採遠距教學。其中偏遠及特偏學校則授權學校維持實體課程

嘉義市【遠距教學再延長至6月10日】

▲▼嘉義市遠距教學再延長一周至6月12日。（圖／嘉義市政府提供）

台南市【遠距教學再延長至6月10日，補習班、私幼得彈性調整】

台南市教育局宣布，台南市高中以下學校及公立幼兒園暫停實體教學延長一周，至到6月10日止。

▲▼台南市遠距教學再延長一周至6月12日。（圖／台南市政府提供）

高雄市【遠距教學再延長至6月10日】

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

屏東縣【遠距教學再延長至6月5日】

屏東縣府1日下午主管會報後防疫會議討論後，決定縣內高中以下各級學校、公立及非營利幼兒園、補習班、課照中心均持續遠距課程到6月12日。家庭無法照顧子女者一樣可以送到學校，營養午餐照常供應。

宜蘭縣【遠距教學再延長至6月10日】

國小一至二年級採非同步遠距教學；國小三年級至高中職優先採同步遠距教學；國三及高三生可遠距教學至畢業典禮。各校已排定的疫苗施打日，學生仍可到校施打疫苗。

▲▼宜蘭延長遠距教學至6月10日。（圖／宜蘭縣政府提供）

花蓮縣 高中以下學校（含公私立幼兒園）繼續暫停實體課程、調整為線上教學至6月8日，預計於6月9日恢復實體課程。

台東縣【遠距教學再延長至6月10日，私幼、安親班等得彈性調整】

▲台東縣高中以下學校暫停實體課程，採線上教學。（圖／記者楊漢聲翻攝）

金門縣【國小遠距教學延長至6月10日，國中生恢復實體上課

澎湖縣【遠距教學再延長至6月10日，私幼、安親班等得彈性調整】

高級中等以下學校及公立幼兒園暫停實體課程從原訂6月2日再延長至6月10日，採取遠距教學；私立短期補習班比照辦理，私立幼兒園、準公共化幼兒園，是否停課則尊重各園彈性決定。

連江縣【縣內國中小6月6日至10日改採線上教學】

 

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