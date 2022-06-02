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國中打小報告被排擠笑娘娘腔　他30歲跑去美國拍A片

王嘉耀長居加州，如今懂得用喜劇角度笑看人生。（王嘉耀提供）

▲王嘉耀長居加州，如今懂得用喜劇角度笑看人生。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

孔子說三十而立，我三十沒立，而是去拍A片，沒意外的話會繼續拍下去。當初來美國念電影研究所，絕對沒想到有天竟然會來拍成人片。

國中時我因為跟老師打小報告、又被笑娘娘腔，被全班排擠，讓我很自卑，一直想證明自己有能力做大事，大學畢業後因為情傷想離開台灣，跑來加州念電影編劇，以為能在影視產業有一席之地，殊不知英文沒那麼好，劇本寫得很糟，也交不到什麼朋友。剛來美國的第一年，下課回家常覺得孤單、恐慌，嚴重憂鬱時得打自殺防治熱線，才不會想不開。雖然一度想休學回國，又覺得沒做出點成績就走，跟失敗沒兩樣，只好繼續苦撐。

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好不容易畢業，我為了拿簽證，找到一份管理電商平台的工作，每天坐辦公室，人生像被卡住了。我沒有朋友能訴苦，自己一個人在家看Netflix上的喜劇秀，發現原來喜劇演員就是把抱怨包裝成笑話，想到我也一堆抱怨，決定來試試看，報名洛杉磯喜劇俱樂部試鏡，2分鐘的表演準備了2個晚上，觀眾卻沒有笑，以為沒機會了，沒想到俱樂部經紀人要我再回來表演，我才知道原來我滿有喜劇天分。

王嘉耀（左）的A片都是自編自導，也需指導演員的姿勢動作。（翻攝Delphine Films IG）

▲王嘉耀（左）的A片都是自編自導，也需指導演員的姿勢動作。

在台灣時我害羞慢熟，但在美國這麼孤單，反而讓我意識到，既然沒有家人朋友、一個人在家裡死掉也沒人在乎，不也代表根本沒人管我，想做什麼都可以？2018年開始，我每週跑4、5場表演或open-mic，把移民跟戀愛經驗寫成笑話，原本覺得困擾的事，在台上跟大家一起笑一笑，好像變得沒那麼悲慘。越來越多觀眾記得我，每個月都有俱樂部請我去演出；大家發現我是認真想做喜劇，主動找我聊天，也因此交到很多新朋友。

過去我一心想拍電影、當藝術家；當喜劇演員後用喜劇角度看人生，覺得活著短短一遭就是來玩，不用太嚴肅。去年一間公司問我想不想當A片導演，我想，這大概是宇宙想跟我說什麼吧，既然有這麼好玩的機會，當然要接下來。現在我一個月拍4支異性戀A片，每支30到40分鐘，劇本全都自己寫，年薪相當一個大企業中高階主管，很多研究所同學都來當我的工作人員。一開始沒想到念電影會來拍A片，現在覺得這樣運用所學，其實也不差，不曉得當年教過我的教授，會覺得我光耀門楣，還是有辱家門？



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