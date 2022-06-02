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詐騙仔傳寄貨照！前小7女店員秒抓「4大破綻打臉」被網讚爆

▲▼詐騙仔傳寄貨照！前小7女店員秒抓「4大破綻打臉」被網讚爆。（圖／翻攝爆廢公社） 

▲原PO收到詐騙集團傳來的寄貨照。（圖／翻攝爆廢公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近來詐騙猖獗，不少民眾不小心就掉入陷阱。一名機智的女網友表示，她透過網路跟一名網友交易，沒想到對方傳來寄出的貨物的照片，瞬間被當過超商店員的她認出3大破綻，立刻揭穿詐騙仔的騙局。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」PO出與詐騙集團的對話；截圖顯示，詐騙仔傳了一張超商照說「寄完囉」，想藉此證明將商品寄出，博得原PO的信任並說服匯款。

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沒想到，原PO立刻看出破綻說，照片中女店員穿的制服早就更新，且照片後方的兩台咖啡機也絕版咖啡機上的廣告貼紙還是大前年的聖誕節活動。

同時，詐騙集團仍不死心，狡辯「我們這邊還沒有換（制服）」、「7-11有些也還沒裝修新的」。對此，原PO直接使出大絕招說，「這家是鳳山XX那家，我在那邊當過店員喔，那邊的制服早在前年就換新的制服了」。

▲▼詐騙仔傳寄貨照！前小7女店員秒抓「4大破綻打臉」被網讚爆。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO一眼就看出照片與現況不符的地方。（圖／翻攝爆廢公社）

該文PO出後吸引近3000名網友朝聖，「這真的很缺德，要不是碰上懂的，普通人肯定以為寄件了」、「妳沒說那照片店員其實是我餒」、「太好笑了！妳應該馬上被封鎖了吧」、「要不要這麼專業XDD」、「這騙子不是踢到鐵板，根本踢到鋼板」。

也有網友繼續抓照片的可疑之處，「光是沒有口罩就不專業了」、「而且交貨便貨單早就直接印貼紙了」、「而且旁邊那包衛生棉，蘇菲的也早就換包裝了」、「基本上那台（咖啡機）已經快看不到了，不過圖片那家的咖啡機是新的哦」、「那制服我當年上班還在穿XD現在早就我是這件紅色的了」。

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