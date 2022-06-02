詐騙仔傳寄貨照！前小7女店員秒抓「4大破綻打臉」被網讚爆

▲原PO收到詐騙集團傳來的寄貨照。（圖／翻攝爆廢公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近來詐騙猖獗，不少民眾不小心就掉入陷阱。一名機智的女網友表示，她透過網路跟一名網友交易，沒想到對方傳來寄出的貨物的照片，瞬間被當過超商店員的她認出3大破綻，立刻揭穿詐騙仔的騙局。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」PO出與詐騙集團的對話；截圖顯示，詐騙仔傳了一張超商照說「寄完囉」，想藉此證明將商品寄出，博得原PO的信任並說服匯款。

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沒想到，原PO立刻看出破綻說，照片中女店員穿的制服早就更新，且照片後方的兩台咖啡機也絕版，咖啡機上的廣告貼紙還是大前年的聖誕節活動。

同時，詐騙集團仍不死心，狡辯「我們這邊還沒有換（制服）」、「7-11有些也還沒裝修新的」。對此，原PO直接使出大絕招說，「這家是鳳山XX那家，我在那邊當過店員喔，那邊的制服早在前年就換新的制服了」。

▲原PO一眼就看出照片與現況不符的地方。（圖／翻攝爆廢公社）



該文PO出後吸引近3000名網友朝聖，「這真的很缺德，要不是碰上懂的，普通人肯定以為寄件了」、「妳沒說那照片店員其實是我餒」、「太好笑了！妳應該馬上被封鎖了吧」、「要不要這麼專業XDD」、「這騙子不是踢到鐵板，根本踢到鋼板」。

也有網友繼續抓照片的可疑之處，「光是沒有口罩就不專業了」、「而且交貨便貨單早就直接印貼紙了」、「而且旁邊那包衛生棉，蘇菲的也早就換包裝了」、「基本上那台（咖啡機）已經快看不到了，不過圖片那家的咖啡機是新的哦」、「那制服我當年上班還在穿XD現在早就我是這件紅色的了」。

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