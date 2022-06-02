台灣社區遍地都是病毒　醫嘆「自豪的健保醫療」被疫情打出原形

▲胸腔內科醫師蘇一峰表示，台灣自豪的健保醫療被疫情打出原形，圖與本文無關。（示意圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情今年再次爆發，至今累計超過200萬人確診，許多第一線的醫護人員不斷苦撐，醫療量能緊繃。對此，北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰感嘆，「一場疫情把台灣自豪的健保醫療打出原形來！」

蘇一峰表示，健保制度下，醫療人員長期維持高檔運作，剩餘的醫療量能不足，且在台灣醫療血汗壓榨思維下，快篩抗病毒藥物等等第一時間不敢大量購買，導致醫療省錢思維使得部署落後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蘇一峰認為，現階段確診者死亡後要快速火化的規定應該要廢除，圖與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）



此外，蘇一峰認為，台灣社區現在遍地都是病毒，確診死亡的病患已經非常不幸了，強制短時間火化的規定其實可以廢除，不要剝奪家人見最後一面、送最後一程的機會，「何必強制遺體快速火化呢？結果是造成家屬一輩子無法原諒自己的傷痛」。

網友看完紛紛留言，「再10年，健保一定不會消失，但絕對不成樣了，台灣醫療巔峰已過將成笑話」、「不檢討健保制度，醫療人員永遠就是當被割的韭菜」、「真的有人在乎嗎？等疫情過去，操掛的醫護誰在乎呢？」「最後一程被迫草草辦理，家屬心中的痛是癒合不了的」、「想到之前必須孤獨死去的老人家、心都酸酸的」、「真的造成了家屬的自責和痛心」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完