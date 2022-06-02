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名醫估「端午連假後疫情降溫」　最快6月底可恢復正常生活！

▲▼板橋,街景,戴口罩,騎車,天氣,防疫。（圖／記者姜國輝攝）

▲專家認為，國內疫情應該在端午後會下降。（圖／記者姜國輝攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣近期持續在疫情高原期，目前北北基有下降趨勢，中南部則有升高情形。身為中區指揮官的中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，現在中南部已經算是高峰，如果沒有其他變種入侵，北北基應該不會再有大幅回升。至於何時最快可恢復正常生活？他則直言「整體疫情應該在端午連假後會下降，最快6月底就可以恢復正常生活。」

新冠肺炎爆發以來，世界各國都經歷過短時間爆量確診，先前日本更曾降溫後又突然大幅升溫。對此，黃高彬說，日本當時因為是另一個變種入侵，屬於無妄之災，但北北基目前都還是BA.2的病毒，只要沒有新的變種入侵，疫情應該不會再上升，再加上北北基黑數多，人口密集度高，所以感染速度也比較快。

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而針對中南部疫情，黃高彬說，一般來說，禮拜二和禮拜三的案例數是最準的，依照目前情況來看，中南部單日8千～1萬例之間就是高峰了，所以其實現在中南部就是高峰期，實際疫情降溫時間也不會太久，差不多下禮拜案例數就會開始下降。

至於端午連假是否有相關防疫考量，他則直言「現在整體疫情看起來，應該會在端午連假後下降，而且民眾自主防疫意識高，相信端午連假大家還是不太敢出門。」

這波本土疫情延燒至今，民眾最期盼的就是儘早恢復正常生活。黃高彬表示，現在最重要的就是照顧年長者和孩童重症，國內應該最快6月底就可以恢復正常生活，但是戴口罩還是不能放鬆。

此外，他也特別提到，目前國內75歲以上年長者，還有1/3沒打疫苗。黃高彬建議，相關單位可以做列冊，看看是否可以提供到府施打，如果擔心不敢打mRNA的疫苗，也可以打次蛋白疫苗或是讓Novavax快點進來並提供施打。

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