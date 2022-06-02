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再愛你「也不會改變自己」星座出爐！這2人表面敷衍　根本沒改

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

 ▲有幾個星座在感情中很做自己，即使再愛你也不會改變自己。（示意圖／網友茉莉提供）

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記者李佳蓉／綜合報導

茄子蛋主唱《愛情你比我想的閣較偉大》歌詞唱到「雖然江山易改，但本性難移，愛你愛甲白目眉」，愛一個人願意無怨無悔的付出，卻也保有最真實的自己。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析，即使再愛你「也不會為你改變」的星座，可能是一時妥協，骨子裡完全沒變，你的另一半就是如此嗎？

安德魯指出，除了參考太陽星座外，同時也要參考月亮及金星：

1. 牡羊座、獅子座、射手座

火象星座全上榜！牡羊及獅子座在感情裡需握有掌控權、也比較霸道，總納悶「為什麼是我改變，不是你？」談戀愛初期會盡量配合，但很在意彼此付出誰多誰少，一旦失衡叛逆心態就會出現，覺得「你既然喜歡我，就要喜歡我的全部」。看不慣的事情要他/她改變，當下絕對是敷衍打發你，不想讓你繼續囉嗦才做出的妥協，絕對不會長久。

至於射手座也是明顯的談戀愛初期配合度很高，你喜歡什麼樣子就會盡量配合，一進入穩定階段，就會出現感情上的經營怠惰，毫無顧忌地把自己最真實的一面表現出來。射手座無法被約束、控制，越要改變他/她，就越會跟你唱反調。但也有想改變自己滿足對方需求的射手座，要小心這是暴風雨前的寧靜，他/她不是改變，而是在忍，忍不住就會谷底反彈，殺傷力極大。

▲再愛你「也不會改變自己」星座出爐！這2人表面敷衍　根本沒改。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

2.處女座、摩羯座

處女座表面上看來溫和，但他/她心中的堅持很難被人動搖，對自己所愛的人屬於管家婆性格什麼都要操心，只有自己可以囉嗦但不代表你可以碎念他/她，表面上的願意配合和改變，單純覺得你太煩，暫時配合一下不會持續太久，接著會想盡辦法找理由說服你，一開始想改變處女座，殊不知最後自己反被洗腦改變。

摩羯座則屬於規律星座，有自己的節奏與習慣，根深蒂固的習慣要改變真的很困難，即使願意，但天生自然的反射動作，常會出現心有餘而力不足的情況。要讓他/她改變習慣、改變自己，除非你能說服他/她，否則不要硬碰硬，絕對會兩敗俱傷。

3.水瓶座

比射手座還愛自由的水瓶座，想約束、綑綁他/她反而會使其產生極大厭惡感，這就是為什麼水瓶覺得談戀愛麻煩之處，可能會讓他/她失去原本的自己。雖然非困難事，但不能讓他/她感覺到壓迫感。要水瓶座為愛改變自己不是不可能，前提是他/她主動願意，而非照著你的希望去改變。

跟水瓶座談戀愛管太緊是大忌！更不用說想要改變他/她了，即使再怎麼喜歡你，希望談起戀愛舒舒服服的他/她，想在愛情裡多做一點自己，因此千萬別為了改變他/她而陷入僵局。

安德魯認為，不管有沒有談戀愛，「想要去改變另一個人」本來就是件困難的事，當對方越達不到你的期待時，只會有更多失落感與失望，進而衍伸出更多問題。無論是人際關係或感情相處，只會衍生更多爭執點，與其改變別人不如先改變自己，有很多看不過去的地方就換個方式與它相處，事情就變得簡單多了。

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