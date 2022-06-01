快訊／兒童大型接種站今啟用　陳時中14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/1）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。5~11歲兒童新冠疫苗施打中，中央流行疫情指揮中心今天起起在6都設置7個兒童疫苗大型接種站，陳時中表示，接下來幾天是端午連假，接種站不休息，但請大家先行預約，相關情況預期記者會中說明。

指揮中心協助地方政府於6月1日起設置5-11歲兒童疫苗大型接種站，分別於臺北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、桃園陸軍專科學校、臺中自然科學博物館、臺南市立圖書總館、高雄展覽館等地設置，以提供家長及兒童安心接種，並將視各接種站接種情形，額外增加疫苗配送。

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此外，為進一步提供幼兒家庭更足量的家用抗原快篩試劑，及保障無法接種COVID-19疫苗之０-６歲幼兒健康，今天起民眾可持0至6歲孩童健保卡(2016年1月1日以後出生之孩童)，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。

指揮中心說明，0-6歲幼兒免費領取５劑家用抗原快篩試劑，預計將於今(2022)年6月1日實施，領取期限為6月30日。且此免費領取份數，不會計算入實名制第一輪(4月28日起)的購買資格。亦即曾經購買過實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑。另針對政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。領取地點為全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。

指揮中心進一步說明，0-6歲幼兒免費領取5劑家用抗原快篩試劑，將依身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日皆可領取。

指揮中心提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

《六都兒童疫苗大型接種站預約資訊》

1. 台北市： 自由廣場中正紀念堂



2. 新北市： 板橋車站地下一樓



3. 桃園市： 巨蛋體育館

4. 桃園市： 陸軍專科學校

5. 台中市： 科學博物館

6. 台南市： 台南圖書總館

7. 高雄市： 高雄展覽館

▲六都兒童接種站施打先預約。（圖／指揮中心提供）