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大陸 大陸焦點 特派現場

像極了燒燒果實！　陸「冰糖紅菠蘿」引台灣品種改良成功

▲大陸熱帶科學院成功選育的「冰糖紅菠蘿」。（圖／翻攝人民網）

▲大陸熱帶科學院成功選育的「冰糖紅菠蘿」。（圖／翻攝人民網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸熱帶農業科學院近日發出消息，該院成功選育一款名為「冰糖紅菠蘿（鳳梨，下同）」的新品種，這款是早年由台灣引進的「紅皮菠蘿」品種中篩選出來的優選新品系，經15年選優及研究配套栽培技術，目前性狀已經穩定，在海南、廣東、廣西、浙江等地陸續推廣引種。

▲大陸熱帶科學院成功選育的「冰糖紅菠蘿」。（圖／翻攝人民網）

《人民網》報導，2005年中國熱科院熱帶作物品種資源研究所引進2個紅菠蘿品種的冠芽和吸芽，在該所菠蘿種質圃種植，進行評價、鑒定和篩選，並優選最佳品質的母株進行擴繁種植，引種後進行了不斷地選優、馴化，篩選出果實冠芽短小端莊，葉片尖端有少量刺或者基本無刺的優良後代，命名為「冰糖紅菠蘿」。

這種冰糖紅菠蘿果皮為橙紅色，外觀和日本動漫《航海王》中的燒燒果實相似度極高，因此也被網友戲稱為「現實版的燒燒果實」。據了解，冰糖紅菠蘿的口感比一般的鳳梨要甜很多倍，如同冰糖一樣，該品種在海南種植表現好，風味清甜，肉質爽脆，具有良好的經濟效益和推廣應用價值，因此被定位為採摘果園、旅遊景區、共享農莊和家庭盆栽的理想品種。

▲大陸熱帶科學院成功選育的「冰糖紅菠蘿」。（圖／翻攝人民網）

大陸2021年初禁止台灣鳳梨進口，當時，國台辦發言人馬曉光曾表示，海關多次從台灣輸入大陸的鳳梨中，截獲檢疫性有害生物，這些有害生物一但傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅，「為從源頭上防範植物疫情風險，海關總署決定自2021年3月1日起暫停台灣鳳梨輸入大陸，這是正常的生物安全防範舉動，科學合理，符合大陸相關法律法規和標準。」

數據顯示，台灣往年生產的鳳梨約有7%銷往大陸市場，佔台灣外銷鳳梨總量的9成，隨著鳳梨禁運和大陸陸續推出新品種鳳梨，台灣鳳梨要在大陸市場重新站穩腳步更添難度。

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