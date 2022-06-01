保護「蒙娜麗鯊」！IKEA急公告「禁丟蛋糕」　網笑：那肉丸呢

▲《蒙娜麗莎》遭不明男子砸蛋糕、抹奶油，工作人員正急忙清理。（圖／翻攝自推特）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

世界名畫《蒙娜麗莎的微笑》在巴黎羅浮宮展出時，遭一男子「突襲」砸蛋糕、抹奶油。對此，IKEA台北城市店小巨蛋正展示著《蒙娜麗鯊的傻笑》，粉專也跟進時事發文，強調「禁止大家投擲任何蛋糕」，讓網友笑壞說「那肉丸呢？」

法國羅浮宮的鎮館之寶《蒙娜麗莎的微笑》，上（5）月29日遭到一名喬裝成殘疾婦女的男子「突襲」，這名男子坐在輪椅上，靠近畫作後突然站起來，用力將蛋糕砸向畫作，所幸有防彈玻璃保護才沒有釀成損失。

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由於IKEA日前在全台7家店推出「超狂鯊鯊」拍照場景，其中台北城市店小巨蛋展示的剛好是《蒙娜麗鯊的傻笑》。得知《蒙娜麗莎的微笑》遭砸蛋糕後，也緊跟時事在臉書粉專發出聲明表示，「嚴正聲明：請勿對《蒙娜麗鯊》投擲蛋糕」！

▲IKEA嚴正聲明，不可對《蒙娜麗鯊》投擲蛋糕。（圖／翻攝IKEA臉書粉專）

IKEA表示，有鑑於日前法國羅浮宮《蒙娜麗莎的微笑》被砸了蛋糕，他們將加強對《蒙娜麗鯊的傻笑》的保護，禁止大家投擲任何蛋糕，文末還開玩笑說「包括但不限於IKEA販售之蛋糕」，幽默貼文引1.4萬人朝聖按讚。

不少網友在下面打趣回覆，「所以IKEA真的有賣蒙娜麗鯊的傻笑喔？」、「這個梗要有看國際新聞的人才懂」、「這裡應該要改成瑞典肉丸」、「在ikea沒在丟蛋糕的啦，通常是丟雞蛋砂糖麵粉奶油還有一本食譜」、「那我可以丟肉丸嗎???」、「小編反應比丞相大人快喔」、「應該加一句：我們的蛋糕很好吃，請自己吃掉～」