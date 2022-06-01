丐幫滷味集團遭爆供應「過期臭酸食材」　加盟主怒批超黑心

▲擁有丐幫滷味、滷水堂等餐飲品牌的王長發集團，遭多名加盟主指控黑心。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

擁有丐幫滷味等餐飲品牌的王長發集團，3年前推出新品牌滷水堂，全盛時期全台有20多家加盟店，之後陸續收攤，目前只剩4家。不少加盟主投訴，總部提供的食材容易臭酸，甚至有過期品，導致生意不佳，他們想提前解約，卻被索討20萬元違約金，連5萬元保證金也拿不回來，十分惡劣。加盟主還指出，滷水堂的食材與丐幫滷味出自同一個中央廚房，衛生單位實應嚴格把關。

4月底，彰化地方法院針對一起民事官司做出宣判，被告王長發公司須返還加盟主K先生5萬元保證金及20萬元本票，消息傳出，不少加盟主紛紛叫好，因為公司提供的食材容易臭酸，甚至還有過期品，他們想提前解約，卻被要求支付20萬元違約金，令他們進退兩難。

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▲Ｋ先生指控，總部提供的食材不僅有臭酸味，甚至還過期。圖為K先生退貨單。

提告的Ｋ先生告訴本刊，3年前他與王長發公司簽約，並支付近30萬元的加盟金及設備費用，但公司並未提供明細，還以「租房子都有押金」為例，額外收取5萬元的保證金。此外，合約還有一條規定：若加盟主經營未滿2年就收攤，須支付20萬元違約金，並要Ｋ先生簽下本票作為擔保。

前年2月，Ｋ先生的加盟店在宜蘭開幕，總部在開幕前主動替他訂了5萬元的食材，Ｋ先生告訴本刊：「開幕當天總部派專員到場指導，所有食材都是專員一包包放進冰箱，加上來客數多，我很忙，沒注意保存期限，等到打烊後才發現，部分食材已過期一個月！」

▲加盟主Ｋ先生（左）偕同友人（右）出面指控王長發集團黑心。



除了過期，Ｋ先生還發現，總部提供的食材品質不佳。Ｋ先生指出，開幕期間總部提供的雞爪賣相好，但之後寄來的卻大小不一，總部推說是因秤重計算，但賣相差，客人根本不買單。Ｋ先生氣憤地說：「反應多次後，總部竟把責任推給我，說其他加盟主都沒有類似的問題，是我故意找碴！」

▲加盟主在肉燥包裡發現頭髮跟小蟲，向總部反應，卻被冷處理。

後來Ｋ先生找上董事長陳秋霞理論，對方才告訴他當時採購到成本較便宜的雞腳，導致造成問題。讓Ｋ先生聽了超傻眼，不滿地說：「總部明知品質不佳，卻刻意隱瞞照常供貨，結果害我們的客源不斷流失還甩鍋。」

不只Ｋ先生提出質疑，另一名加盟主Ｊ小姐也表示，總部在簽約後訂出「一次訂4,000元食材才能免運費」的規定，為節省成本，很多店都是一、二週才叫一次貨，但部分食材保存期限只剩幾天，擺上檯面沒多久就會出現臭酸味，有的店家擔心食物變質，不敢多擺，最後食材賣不完，只能丟掉。Ｊ小姐無奈地說：「丟掉的比賣掉的還多，根本是在做白工！」

Ｋ先生說，丐幫滷味及滷水堂的食材出自同一個中央廚房，都有容易發臭、腐壞的問題，只是丐幫滷味經過加熱，臭酸味容易被蓋過，為避免更多消費者吃下問題食材，他已提出檢舉，希望相關單位盡速介入稽查。





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