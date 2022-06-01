恩恩爸拿到錄音檔！凌晨612字訴進度　拼湊「被消失的81分鐘」真相

▲2歲童「恩恩」染疫病逝，爸爸發文透露拿到跟1922的錄音檔。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

新北市2歲童恩恩染疫病逝，爸爸質疑生前打了7通電話、等了81分鐘救護車延誤救援是關鍵，要求能夠調閱完整通聯還原真相。恩恩爸1日凌晨在臉書寫下612字，透露已經拿到「第一塊拼圖」。

男童恩恩為國內首例兒童新冠肺炎重症個案，恩恩爸日前致信中央和新北市政府，要求調閱完整通話資料以釐清「消失的81分鐘」真相。1日凌晨他發文透露，已經拿到1922的通話錄音。「第一塊拼圖『我和1922之間的通話錄音』和一份回覆我的公文。」

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▲恩恩父親。（圖／記者陳以昇翻攝）

至於衛福部的第二塊拼圖「1922在接到我的電話後跟其他單位的橫向聯繫紀錄」則還沒拿到。

恩恩爸透露，他還需要新北市政消防局和衛生局的兩塊拼圖「我跟119之間的報案錄音」+「我和衛生局之間的通話紀錄」、「消防局跟衛生局之間的橫向紀錄和處理流程」，但目前都還沒收到。

另外恩恩爸也透露新進展，新北衛生局高副局長希望能在今天上午跟他們說明，但恩恩爸回應「我們需要的不是說明，而是儘快拿到我們夫妻依照政府資訊公開法要求的通話錄音和報案紀錄，拼湊出完整的事情真相。」

▲恩恩爸發文。（圖／翻攝臉書）

以下恩恩爸臉書全文：

大家好，我是恩恩的爸爸，再次謝謝大家的關心。

今天下午在收到了衛生福利部疾病管制署的通知後，傍晚工作結束後我便過去拿了我與1922的通話紀錄。

在回家的路上心情很複雜，這是我們夫妻訴求的第一塊拼圖，覺得終於往前邁進一小步。雖然打開這段錄音，思緒會被拉回事發當下，但是不管怎麼樣我們一定要堅持走完這段路程，因為這是目前我們唯一可以為小寶恩恩做的事，也是必須一定要做的事情！

我一共向衛服部申請調閱了兩部分的資料，今天收到的資料是衛福部的第一塊拼圖「我和1922之間的通話錄音」和一份回覆我的公文。

至於衛服部的第二塊拼圖「1922在接到我的電話後跟其他單位的橫向聯繫紀錄」，今天還沒有拿到，我也當場向疾管署人員再次表達重申這塊請求，請他們盡快提供。

另外新北市政府消防局和衛生局的部分，第一塊拼圖「我跟119之間的報案錄音」+「我和衛生局之間的通話紀錄」和第二塊拼圖「消防局跟衛生局之間的橫向紀錄和處理流程」這些，我目前都還沒有收到。

不過有一個最新的進展，今天晚上我收到新北市衛生局高副局長的來電和簡訊，希望可以和我在6/1上午碰面並向我們夫妻說明。

但我想過之後，我們需要的不是說明，而是儘快拿到我們夫妻依照政府資訊公開法要求的通話錄音和報案紀錄，並在拼湊出完整的事情真相後，如果有不完整需要討論的部分，我們夫妻再正式和新北市政府當面討論請教。

雖然還沒有拿到我們要的資料，但我們還是要謝謝侯友宜市長領導的新北市政府單位的關心！我需要的資料再拜託你們加速了，謝謝!