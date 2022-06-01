　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

恩恩爸拿到錄音檔！凌晨612字訴進度　拼湊「被消失的81分鐘」真相

▲▼恩恩爸拿到錄音檔。（圖／翻攝臉書）

▲2歲童「恩恩」染疫病逝，爸爸發文透露拿到跟1922的錄音檔。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

新北市2歲童恩恩染疫病逝，爸爸質疑生前打了7通電話、等了81分鐘救護車延誤救援是關鍵，要求能夠調閱完整通聯還原真相。恩恩爸1日凌晨在臉書寫下612字，透露已經拿到「第一塊拼圖」。

男童恩恩為國內首例兒童新冠肺炎重症個案，恩恩爸日前致信中央和新北市政府，要求調閱完整通話資料以釐清「消失的81分鐘」真相。1日凌晨他發文透露，已經拿到1922的通話錄音。「第一塊拼圖『我和1922之間的通話錄音』和一份回覆我的公文。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲恩恩父親。（圖／記者陳以昇翻攝）

至於衛福部的第二塊拼圖「1922在接到我的電話後跟其他單位的橫向聯繫紀錄」則還沒拿到。

恩恩爸透露，他還需要新北市政消防局和衛生局的兩塊拼圖「我跟119之間的報案錄音」+「我和衛生局之間的通話紀錄」、「消防局跟衛生局之間的橫向紀錄和處理流程」，但目前都還沒收到。

另外恩恩爸也透露新進展，新北衛生局高副局長希望能在今天上午跟他們說明，但恩恩爸回應「我們需要的不是說明，而是儘快拿到我們夫妻依照政府資訊公開法要求的通話錄音和報案紀錄，拼湊出完整的事情真相。」

▲▼恩恩爸發文。（圖／翻攝臉書）

▲恩恩爸發文。（圖／翻攝臉書）

以下恩恩爸臉書全文：

大家好，我是恩恩的爸爸，再次謝謝大家的關心。
今天下午在收到了衛生福利部疾病管制署的通知後，傍晚工作結束後我便過去拿了我與1922的通話紀錄。
在回家的路上心情很複雜，這是我們夫妻訴求的第一塊拼圖，覺得終於往前邁進一小步。雖然打開這段錄音，思緒會被拉回事發當下，但是不管怎麼樣我們一定要堅持走完這段路程，因為這是目前我們唯一可以為小寶恩恩做的事，也是必須一定要做的事情！
我一共向衛服部申請調閱了兩部分的資料，今天收到的資料是衛福部的第一塊拼圖「我和1922之間的通話錄音」和一份回覆我的公文。
至於衛服部的第二塊拼圖「1922在接到我的電話後跟其他單位的橫向聯繫紀錄」，今天還沒有拿到，我也當場向疾管署人員再次表達重申這塊請求，請他們盡快提供。
另外新北市政府消防局和衛生局的部分，第一塊拼圖「我跟119之間的報案錄音」+「我和衛生局之間的通話紀錄」和第二塊拼圖「消防局跟衛生局之間的橫向紀錄和處理流程」這些，我目前都還沒有收到。
不過有一個最新的進展，今天晚上我收到新北市衛生局高副局長的來電和簡訊，希望可以和我在6/1上午碰面並向我們夫妻說明。
但我想過之後，我們需要的不是說明，而是儘快拿到我們夫妻依照政府資訊公開法要求的通話錄音和報案紀錄，並在拼湊出完整的事情真相後，如果有不完整需要討論的部分，我們夫妻再正式和新北市政府當面討論請教。
雖然還沒有拿到我們要的資料，但我們還是要謝謝侯友宜市長領導的新北市政府單位的關心！我需要的資料再拜託你們加速了，謝謝!

 

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了
恩恩爸拿到錄音檔！凌晨612字訴進度　拼湊「被消失的81分鐘
午後防大雷雨！下波滯留鋒襲台時間曝　恐劇烈降雨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診還趴趴走傳播病毒　台大醫：很多例子！難怪高峰退不下

兒童BNT「7大接種站」今開打！QA秒懂怎麼預約　端午連假也能打

估月底全台跌破萬　沈政男揭「連假不影響大局」關鍵

恩恩爸拿到錄音檔！凌晨612字訴進度　拼湊「被消失的81分鐘」真相

200萬元新車熄火進廠5次修不好　車主螢光筆怒寫整車咒語狂譙

0-6歲今起免費領快篩！6月新制懶人包　夏季電費「月均多459元」

0-6歲免費快篩今起開領　5QA一次看！買過實名制也可拿

無人機車突暴衝！路過幼童1動作疑「神指令」　網友一看毛了

午後防大雷雨！下波滯留鋒襲台時間曝　恐劇烈降雨

混血網紅「錫蘭」預告來台灣　最氣一件事害他不能「繳稅給台灣」

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

＋886詐騙來電！夫妻不配合　假行姨嗆：出異常你承擔？

汪小菲遭爆「有5對象」婚內出軌！　狗仔狠嗆：你不告我，就是懦夫

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

確診還趴趴走傳播病毒　台大醫：很多例子！難怪高峰退不下

兒童BNT「7大接種站」今開打！QA秒懂怎麼預約　端午連假也能打

估月底全台跌破萬　沈政男揭「連假不影響大局」關鍵

恩恩爸拿到錄音檔！凌晨612字訴進度　拼湊「被消失的81分鐘」真相

200萬元新車熄火進廠5次修不好　車主螢光筆怒寫整車咒語狂譙

0-6歲今起免費領快篩！6月新制懶人包　夏季電費「月均多459元」

0-6歲免費快篩今起開領　5QA一次看！買過實名制也可拿

無人機車突暴衝！路過幼童1動作疑「神指令」　網友一看毛了

午後防大雷雨！下波滯留鋒襲台時間曝　恐劇烈降雨

混血網紅「錫蘭」預告來台灣　最氣一件事害他不能「繳稅給台灣」

歐漢聲離開台灣！「主持一哥→直播叫賣」　消失8個月心酸近況曝

直擊《全明星2》顏佑庭去洗菜家！扣手指被拍…認：若是男友還不錯

特偵組遭控「擺爛包庇」馬英九　三中案放水鐵證筆錄曝光

誰輸誰贏？　以星與地中海航運篤信未來運價高於疫前許多而大幅擴充運力

3.5萬移工將屆滿！　勞動部：配合紓困條例雇主可申請延聘1年

「最做自己」星座Top 3 ！第一名不管別人反對，活出理想的樣子

175cm泰拳妹超「胸」狠！　本尊IG曝光！回應1句話

確診還趴趴走傳播病毒　台大醫：很多例子！難怪高峰退不下

陪審團「關鍵一問題」糾結10小時！　強尼戴普律師緊急訴求被駁回

台南頂美公園兒童遊具遭綁西瓜刀　扶手都是血！驚悚照曝

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

生活熱門新聞

許藍方爆還沒遇過理想的陰莖？266字全說了

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

午後防大雷雨！下波滯留鋒襲台時間曝　恐劇烈降雨

8歲童確診燒41度遭3醫院拒收　屏縣府說話了

粽子包啥配料是邪教？ 網激戰「這2樣」：直接丟

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

郭彥均「指揮中心宣導片」被翻出！

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

陳時中保證　不會低報死亡數

混血網紅錫蘭預告來台灣：想繳稅貢獻GDP

Toyz評顏清標水餃狗都不吃！網：下次盲測消波塊

雨下到今晚！端午連假先乾後濕

即／高雄第一階段8.6億紓困措施來了！

更多熱門

相關新聞

0-6歲免費快篩今起開領　5QA一次看

0-6歲免費快篩今起開領　5QA一次看

本土疫情進入高原期，至今已有近200萬人確診，其中兒童重症累計已有25例、10人死亡，讓不少家長十分擔憂。指揮中心日前宣布，自6月1日到6月30日，0至6歲兒童可以領取5劑免費快篩，家長持健保卡前往健保特約藥局或衛生所就能領取，《ETtoday新聞雲》也整理出5大QA供大家參考。

陳時中保證　不會低報死亡數

陳時中保證　不會低報死亡數

日幼童「全身痙攣」送院才知確診　早已併發腦炎

日幼童「全身痙攣」送院才知確診　早已併發腦炎

兒童疫苗施打率六都墊底　柯：抽單太多

兒童疫苗施打率六都墊底　柯：抽單太多

入境日本最新規定！外籍觀光客需「投保醫療險」

入境日本最新規定！外籍觀光客需「投保醫療險」

關鍵字：

新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了

葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」！陳建州介入衝突

遭連千毅爆料惡行！　鳳梨認了反酸：欠的刑期還一還

汪小菲「帶女回新婚房」照曝！　狗仔強調2亮點：這可能嗎

遭爆吵架推倒大S！　汪小菲「心煩意亂」回應了

許藍方爆還沒遇過理想的陰莖？266字全說了

葛斯齊開直播了！爆「3小時前汪小菲打電話」：請我保護那些女孩

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

葛斯齊連爆3張親密照！預告「我還有影片」：下週繼續

瑤瑤「邪惡視角」誤入自拍太辣　馬力歐洩超真實表情

沒跟上都更！三重14坪畸零地求售　恐連檳榔攤都難蓋

工人中3億頭獎翻身富豪　爽不到5年被判關到死

女房客燒開水忘了關引火災　賠245萬獲緩起訴

狗仔爆汪小菲推倒大S　S媽：怎可能讓女兒吃虧

姚愛寗喉嚨爆痛2天「快篩都是陰」！換一牌篩出陽性

更多

最夯影音

更多
尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了
隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面