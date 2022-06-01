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澳洲男舉50公斤啞鈴二頭肌徹底撕裂！　皮膚潰爛慘截肢

▲▼澳洲男舉50公斤啞鈴二頭肌徹底撕裂。（圖／翻攝Tebigeek）

▲蓋布里埃爾二頭肌撕裂後，經過將近2年的時間做心理重建和生理復建。（圖／翻攝Tebigeek）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲29歲男子蓋布里埃爾（Gabriel McKenna-Lieschke）是一名健身愛好者，先前在健身房挑戰舉起50公斤的啞鈴，結果完全把自己的二頭肌撕裂，手術後更引發細菌感染，導致他皮膚潰爛必須截肢。不過他選擇積極面對，希望能參加2024年帕奧。

綜合外電報導，澳洲阿德萊德（Adelaide）健身愛好者蓋布里埃爾2020年11月時，在健身房挑戰50公斤啞鈴練二頭肌，他說自己當時正火力全開地操自己的二頭肌，結果下秒肌肉完全撕裂，痛得他大叫。

「基本上我就是立刻跳上車，開了大概50公尺後就痛到尖叫，所以打電話叫一個朋友來接我」，蓋布里埃爾說他們打給醫院，但對方說二頭肌肌肉撕裂傷是「非急需外科手術」，因此他在2天後才進到醫院接受治療。

▲▼蓋布里埃爾人生遭遇重大轉折，現在目標前進巴黎帕奧。（圖／翻攝Tebigeek）

▲▼澳洲男舉50公斤啞鈴二頭肌徹底撕裂。（圖／翻攝Tebigeek）

院方成功接回蓋布裡埃爾的二頭肌，但事情病沒有結束。他聲稱院方術後沒有給他任何抗生素，接下來幾天他的手臂皮膚開始變成「亮紅色」，而且又厚又皺，皮膚潰爛蔓延至他的肩膀、脖頸和胸口，於是他又回到醫院，檢查後發現是壞死性筋膜炎。

壞死性筋膜炎是一種會讓傷口周遭組織壞死的細菌感染，雖然不噬肉，卻會釋放毒性造成組織損害或壞死。醫師必須對蓋布里埃爾進行截肢手術，親友一度以為他性命不保，但意志堅強的他活了下來，在接下來的10天內動了11手術，進行皮膚移植。

蓋布里埃爾表示，截肢後感覺整個人重心不穩，復健過程也非常辛苦，除了身體復健還有心理重建，最終他接受自己右前臂已經永遠消失的事實，現在他把目標放在2024年的巴黎帕奧，希望能在義肢輔助下參加自行車比賽。

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