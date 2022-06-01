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俄羅斯議員節目上建議　在烏克蘭「綁架」北約成員國防長

▲▼俄軍,俄羅斯士兵。（圖／路透）

▲俄羅斯資深國會議員建議，俄羅斯應該在烏克蘭境內綁架北約成員國的國防部長。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯資深國會議員莫洛索夫建議，俄國在烏克蘭境內綁架一名北大西洋公約組織（NATO）成員國的國防部長、押到莫斯科，就西方國家不斷對基輔當局下達什麼「命令」進行問話。

路透社報導，1993年就首度當選俄羅斯國會議員的執政黨團結俄羅斯黨（United Russia Party）要角莫洛索夫（Oleg Morozov）表示，西方提供烏克蘭武器支援，對俄羅斯構成直接威脅，並使得莫斯科可能有必要就軍事目的進行檢討。

他30日晚間告訴俄羅斯-1頻道（Rossiya-1）談話性節目「60分鐘」（60 Minutes）：「我在幻想一個情節...不久的將來，在某個時刻，某個北約成員國的作戰部長會坐火車前往基輔，與（烏克蘭總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談。」

「不過他不會抵達，而是會在莫斯科某處醒來。」

主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）面帶微笑問道：「你是說綁架他？」斯卡比耶娃是俄羅斯最親克里姆林宮的電視記者之一。

莫洛索夫回答：「沒錯。然後我們將會搞清楚，誰、為了什麼事情、下達了什麼命令，看看哪筆帳到底要算到誰頭上。」

「這並非那麼如神話般的虛構情節。...世界現在有了新規則。讓所有那些在基輔聚集的作戰部長稍微想想，在莫斯科醒來會是什麼情況。」

路透社無法聯絡上莫洛索夫和斯卡比耶娃尋求置評。

已有一連多位西方政治人物到訪基輔，展現對烏克蘭的團結立場，包括美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。他4月間和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前往當地。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已經對烏克蘭展開97天「特別軍事行動」，目的在解除烏克蘭武裝，以及阻止他所謂烏克蘭極端民族主義者對說俄語人士的迫害。他同時指控美國以北約擴張為手段，用烏克蘭來威脅俄羅斯。

烏克蘭和支持它的西方國家表示，俄羅斯無緣無故對主權國家開戰，烏克蘭則是為生存而戰。

俄羅斯一再警告西方，對烏克蘭提供先進武器冒著讓戰爭升級的風險。烏克蘭則要求西方國家提供更多長程武器。

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