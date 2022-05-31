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氣候異常衝擊「美國小麥」栽種　恐令全球供應吃緊惡化

▲▼小麥。（圖／達志影像／美聯社）

▲受到氣候異常影響，美國小麥供應不如預期。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

在美國最大春麥產州北達科他州，農民葛羅特柏格想趁這波小麥價格大漲提高今春栽種量；但大雨造成增產無法如他所願，也阻礙全州農民的生產計畫。

路透社報導，自從俄羅斯侵略烏克蘭、造成當地穀物出口中斷，導致全球少了數以百萬公噸小麥供應後，小麥價格應聲狂飆。

不過，大雨造成北達科他州（North Dakota）不僅無法趁機擴大小麥供應量，根據政府數據，州內小麥種植面積預計還將占全州農地最小比例。

美國是全球第4大小麥出口國。然而，正當全球面臨糧食危機、世界難以再承受小麥這類民生必需穀物失去更多供應，美國的小麥生產卻遭遇問題。

自從俄羅斯2月底侵略烏克蘭、造成近1/3的全球出口小麥出貨暫停，以及其後出現連串不利因素後，基準芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥價格已大漲50%至每英斗13.60美元。

中國和歐洲部分地區的收成展望惡化，加上生產大國印度祭出口禁令，造成小麥庫存吃緊，並使得全球糧食供應疑慮加深。

聯合國（UN）已警告，俄烏戰爭對穀物、石油、燃料和肥料供應帶來的衝擊，可能導致數千萬人面臨饑荒，得費時數年才能解決。

美國政府一再呼籲國內農民今年秋天栽種更多冬麥，華府也將允許一些具環境敏感性的土地今秋開放種植。然而穀物分析師指出，乾旱及栽種成本太高，恐怕會限制增產規模。

美國小麥作物分兩種：目前時節栽種的春麥和秋天栽種、快速收成的冬麥。兩種作物現在都面臨困難。

美國最大冬麥產州堪薩斯州（Kansas）今年產量受到嚴重乾旱影響，可能收成量已銳減逾25%。堪薩斯州農民今年恐放棄數千英畝麥田裡的小麥，而不花錢收成因乾旱而乾枯的穀物。

至於北達科他州，現在則是面臨水太多的問題。當地今年4月暴風雪破紀錄，導致州內大片布滿坑洞的農田在部分地區覆蓋深度1公尺多的積雪，並隨著雪融產生洪水。

由於環境潮濕，葛羅特柏格（Dwight Grotberg）至今只能栽種約500英畝（200公頃）小麥，只占他原本目標播種面積的1/4。

不僅如此，葛羅特柏格的栽種機會正迅速消失。因為春麥若太晚種植，恐怕收成會較少，或是造成作物在完全成熟前受凍。 他說：「我們被困住了。...通常我們這時候都已準備結束小麥栽種工作。」

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