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蔡英文：美國「國民警衛隊」計畫與國軍合作

▲▼總統蔡英文接見美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）時表示，美國正在計畫，由國民警衛隊與國軍進行合作。（圖／路透）

▲總統蔡英文接見美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）時表示，美國正在計畫，由國民警衛隊與國軍進行合作。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文在31日接見美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）時表示，美國正在計畫，由國民警衛隊與國軍進行合作，藉由深化安全合作關係，面對來自中國日益嚴重的威脅。

根據《路透社》報導，達克沃絲是《台灣夥伴關係法》的主要發起人之一，該法案已獲得兩黨支持，但尚未成為法律。

報導指出，蔡英文表示，「因此，美國國防部現在正在積極籌劃，美國國民警衛隊與國軍的合作」。但是蔡英文沒有透露細節。

蔡英文補充說，「我們期待在地區安全問題上進行更密切、更深入的台美合作。」

達克沃斯後來與行政院長蘇貞昌交談時表示，她帶來了美國國民警衛隊「國家伙伴計劃」的負責人，「該計劃將與你一起建立你的全面防禦」。她沒有詳細說明細節。

「國家伙伴計劃」將美國國民警衛隊與其他國家配對，以幫助進行培訓和協力合作。

報導指出，中國外交部表示反對達克沃斯的訪問，正如它反對台灣和美國之間的所有高層接觸一樣。

中國外交部發言人趙立堅在北京表示， 「中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整」。

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