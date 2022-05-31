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日幼童「全身痙攣」送院才知確診　早已併發腦炎　恐留後遺症

發燒,小孩,感冒,量體溫,吃藥,看醫師,問診,咳嗽,過敏,鼻涕,鼻水,氣喘,口罩小孩,口罩,小兒科,流感,洗手,腸病毒。（圖／視覺中國)

▲根據日本小兒神經學會統計，因感染病毒而引發腦炎的兒童中，有超過3成會留下後遺症。（示意圖／視覺中國)

記者王佩翊／編譯

日本櫪木縣一名未滿5歲的幼童染疫後引發腦炎，成為重症病例。而該名確診幼童是在送院後才確診，且已經引發腦炎，一度無法自主呼吸，儘管暫時救回一命，但由於腦部發生大面積受損，身體的一部份依舊處於癱瘓狀態，目前仍在醫院接受治療。

根據《日本放送協會》報導，該名未滿5歲的幼童日前在家中突然全身嚴重痙攣，緊急被送往自治醫科大學附設醫院治療，並接受詳細檢查。在檢查過程中，該名幼童確診新冠肺炎，同時引發腦炎，並且一度無法自主呼吸。

經過醫療團隊的搶救後，幼童逐漸脫離險境，然而因為腦炎引發腦部大規模受損，因此身體的一部分依舊無法動彈，仍在院內接受治療。負責治療的自治醫科大學附設醫院村松一洋醫師表示，該名確診幼童被送到醫院時，已出現高燒、全身痙攣的症狀，隨時都有可能對生命造成危險，因此他也呼籲家長，一定要預防孩子染疫。

另一方面，儘管兒童染疫的重症化風險較低，但櫪木縣5月1日就有一名未滿10歲的兒童在染疫後引發腦炎不幸病逝。全日本截至目前為止，沒有基礎疾病但卻因染疫引發腦炎的兒童病例共有10例。

根據日本小兒神經學會統計，日本每年約有500至800名未滿18歲的兒童因為感染病毒而引發腦炎，其中有5%會死亡，36%會留下後遺症，對兒童而言是風險極高的疾病。

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