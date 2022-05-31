2寶媽苦求老公「幫回春」　醫師尪出手了！量身打造自信辣妻

▲明蒂一直請求老公幫自己「回春」，如今終於夢想成真。（圖／翻攝TikTok、instagram帳號drchiddy）



記者吳美依／綜合報導

美國40歲人妻明蒂（Mindee Chidster）生完2個孩子後，非常不滿意自己腹部皮膚鬆弛，胸部大小不同又下垂，頻頻請求身為整形外科醫師的老公，替自己動刀「回春」，如今終於夢想成真。術後，她重拾生產前的S曲線、緊實腹部及D罩杯，不僅宛如新生，也對自己更有自信了。

《太陽報》報導，明蒂及先生育有13歲兒子、11歲女兒及5歲養子，她去年6月接受市值3.5萬美元（約新台幣100萬元）的7項手術，包括隆乳、抽脂、除皺、腹部拉皮等等，經歷漫長的6小時後，終於恢復身材，「從小到大，我都沒有足夠的安全感穿上比基尼，現在我40歲了，卻有2套比基尼。我感覺自信多了。」

老公傑瑞（Jerry Chidster）原本就是整形名醫，並且專攻協助產後婦女重建自信的「媽咪整形」，但他起初不願替妻子動刀，就連手術前一刻都非常緊張，但如今也覺得非常值得，「她恢復得很好，而且非常滿意。我樂見手術為她找回的自信，她在動刀前就很努力達到目標體重，術後也持續努力維持手術結果。」