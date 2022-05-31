入境日本新規定！外籍旅客需「投保醫療險」　不再幫付新冠治療費

▲日本擬要求觀光客入境前投保醫療險。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本6月10日將開放外籍旅行團入境觀光，觀光廳則打算要求所有外國觀光客在入境前投保醫療險，以支付在日旅遊期間的醫療開支。據悉，早在新冠疫情爆發前，就曾經發生有外籍人士未支付在日所產生的醫療費用便離境，因此這次才會要求所有旅客義務投保醫療險。

根據《日本新聞網》報導，日本政府6月10日將開放外籍旅客入境觀光，目前僅限定旅行團，不開放個人。此外，旅客須施打3劑指定廠牌疫苗。為了提前做準備，觀光廳也在5月24日實驗性開放部分國家的小型旅行團入境旅遊，以完善外國人入境後的新冠防疫指南。

觀光廳表示，在該份指南中，旅行社作為「負責人」，必須確保外國觀光客在入境前投保民間醫療保險，將「投保醫療險」視為旅客的義務。

事實上，不只是入境後感染新冠肺炎的治療費用，早在全球疫情爆發前，就曾多次發生外國人未繳納在日產生的醫療費用便直接回國，導致「呆帳」，因此這次重新開放，觀光廳也將投保醫療險視為必要條件。觀光廳指出，目前已經開始製作相關宣傳廣播與影片，未來將加強宣導，要求外籍旅客投保醫療險。

另一方面，日本自5月24日起實驗性開放美國、澳洲、泰國以及新加坡4個國家的小規模旅行團入境觀光，30日卻傳出有一名來自泰國的旅客喉嚨不適，當天行程隨即取消，而該名乘客也在當晚確診新冠肺炎，全團旅客緊急隔離，後續行程也跟著喊卡。

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