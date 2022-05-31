婚仲包辦盲婚！她洞房才知「新郎是鄰居」　結婚14年吐真實心聲

▲印尼一名女子婚前完全不知道自己即將嫁給誰，直到進了洞房後才知道對方是她的鄰居。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼東爪哇省長期有著「盲婚」的傳統，當地女子庫斯努爾（Khusnul）最近驚爆，她於2007年在婚姻仲介組織的撮合下，嫁給了同村的鄰居，而她婚前居然完全不知道自己未來的丈夫是誰、長相如何，但2人結婚14年後，卻依然甜蜜如初。

綜合外媒報導，庫斯努爾2007年在婚姻仲介組織「Pondok Pesantren Darul Falah Pusat」，與68對男女一起參加了「盲婚」典禮。典禮中，所有想結婚的年輕男女，都會在不知道伴侶身份和容貌的情況下，步入婚姻殿堂，直到結婚儀式結束後，才會見到他們的伴侶。

庫斯努爾表示，「我在婚前完全不知道自己會嫁給誰，未來丈夫的長相如何，就連我的父母也不知道。我是進了洞房後，才第一次見到我的伴侶，他是我同村的鄰居。儘管我們之前並不知道對方就是自己的結婚對象，但我們成婚的這14年來，依然甜蜜如初。」

▲印尼東爪哇省有著盲婚的傳統。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

婚姻仲介組織的負責人巴克利（Syaiful Bakri）指出，該組織每5年就會舉辦一次大規模的集體婚禮，「那些想結婚的男女在提出申請後，我們就會依據他們的身高體重、知識水平等進行配對，這並不簡單，但所有參與者都不會知道自己的配對對象是誰」。

巴克利補充道，「我們還會和地方宗教事務所合作，來進行良好的配對，不過這一切都會保密，以免洩露新郎新娘的身份。」巴克利還強調，他們絕對沒有逼迫這些年輕男女結婚，而且「這種婚姻關係是絕對合法的」。

參與盲婚的男女在結婚之後，也會繼續住在仲介提供的小屋裡，直到婚姻穩定後，才能搬到其他地方一起展開新生活。巴克利指出，截至目前為止，婚姻仲介組織已成功撮合了250對新人，而且該組織在5月22日也剛剛為22名新人主持了他們的婚禮。