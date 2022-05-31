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英機密報告曝：俄軍已損失3萬人　普丁自認「拿下頓巴斯」不遠了

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲ 俄羅斯總統普丁2月底授權發動特別軍事行動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭東部重要城市北頓內茨克爆發激戰之際，英國一份機密報告披露，俄羅斯侵烏3月以來已經損失3萬350名士兵，但總統普丁認為，為了取得勝利付出這些代價是值得的，且相信距離攻佔頓巴斯已經不遠。

《鏡報》30日獨家報導，英國政府高級官員看見這份分析俄國侵烏行動的機密報告，由英國一名俄羅斯問題高級分析師撰寫，內容稱普丁認為，為了在烏克蘭取得小規模的勝利，截至目前損失的30350名士兵是「值得付出的代價」。

報告指出，克里姆林宮官員試圖說服普丁，此次入侵行動是一場災難，但卻徒勞無功，因為普丁仍相信能夠取得「部分勝利」，拿下頓巴斯的日子近在眼前，將使他贏得龐大優勢。不過，分析師認為，就算俄軍無法完全攻佔頓巴斯，普丁也不會下令使用核武。

另一方面，越來越多消息顯示，俄軍因惡劣天氣、戰損嚴重而士氣低迷，內部有人公開反抗。該報告對此則指出，俄軍在頓巴斯迅速取勝的努力尚未成功，目前仍在奮力推進，每天前進約1至2公里，「俄軍現在取得的成就主要透過反覆發動代價高昂的步兵攻擊，苦戰而來」，看起來更像1945年的戰爭，而非2022年的戰場。

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