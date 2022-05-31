街頭戰鬥片瘋傳！凶猛袋鼠「揮勾拳」攻擊　男被追殺格鬥技反擊





▲男子被拍到，和袋鼠互相揮拳上演街頭格鬥。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

澳洲新南威爾斯州一名男子被拍到，在街頭和一頭巨大袋鼠格鬥。影片中可看到，男子被袋鼠撞倒後，他為了求生只能揮拳反擊，袋鼠不甘示弱也以站立姿勢向他使出勾拳，雙方一來一往互不相讓，後來甚至扭打在一起，男子最後使出彷彿MMA格鬥技招式，才終於制伏袋鼠。

影片在網路上瘋傳後，來自巴利納(Ballina)的男子克里夫(Cliff Des)接受電視採訪表示，他當時發現所養的寵物狗被袋鼠攻擊，才會上前介入，結果沒想到袋鼠十分凶狠，還想把他打趴，「我當時手邊剛好有樹枝可以當棍子，可是一下就被袋鼠像胡蘿蔔一樣折斷，就立刻知道牠是來真的」。

克里夫後來站起來，和袋鼠互相使出勾拳比拚，好不容易抓到機會撲到袋鼠身上，費了好一番功夫才終於壓制住，「我們當時摔角了約5分鐘，由於袋鼠想抓我的臉，所以我低下頭，牠撲空後又咬我手指，後爪擦過我的腿時，褲子當場被撕破」。

事件雖然造成克里夫手腳流血受傷、頭被抓傷，不過他仍樂觀表示，不會因為這樣就排斥袋鼠，因為是人類先搶走牠們的棲息地，才會迫使袋鼠出現在市區，慶幸事件是發生在他身上，而不是更脆弱的老人或小孩。