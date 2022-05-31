斷裂瞬間曝光！　綜合格鬥手一腳猛踢「小腿凹折」倒地

▲貝克意外將小腿踢斷。（圖／翻攝自Eternal MMA）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲綜合格鬥選手貝克在一場輕量級冠軍賽中，準備和對手開始對打，結果貝克一腳踢向對手時，突然聽到「喀啦」一聲，他也隨即倒地抱腿狂吼，從曝光的影片看到，他的小腿脛骨處竟然斷裂，直接折成90度，現場觀眾也發出陣陣驚呼。

Another MMA Leg Fracture. Why so many lately?



Kicker’s middle part of tibia/shin not as rigid as upper part of tibia bone. Therefore when checked it can bend, even SNAP!



People ask if due to fighter having low bone density- NO. Fighters have densest bones on #jackbecker pic.twitter.com/2Ga4VMyg2z — David Abbasi, MD (@DrDavidAbbasi) May 30, 2022

根據《每日星報》報導，現年29歲的貝克（Jack Becker）是澳洲輕量級綜合格鬥選手，他28日準備和對手在珀斯體育館（Perth Superdrome）爭奪冠軍，沒想到卻在比賽正式開始之前發生意外。當時兩人互相踢了幾腳示意，結果突然出現「喀啦」一聲，貝克隨即一臉痛苦地抱著腿倒在地上。

▲貝克的脛骨直接踢在對手的膝蓋上。（圖／翻攝自Eternal MMA）



從推特曝光的影片可以看到，貝克的脛骨到腳踝處斷裂，直接折成恐怖的90度，現場觀眾也發出驚恐的叫聲，裁判立刻示意要求貝克躺下，並要醫護人員上台協助，這場比賽也立刻終止。

所幸貝克送醫後復原情況良好，他也在Instagram貼上自己受傷的照片，開玩笑表示，「提前停賽啦！」他的對手立刻支持回應，「綜合格鬥就是如此無情，但貝克很有職業態度，立刻向觀眾示意自己沒事，我也向他致上敬意。」