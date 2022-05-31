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俄軍已控制北頓內茨克郊區　澤倫斯基：頓巴斯情勢極其困難

▲▼ 烏克蘭東部重要城市北頓內茨克。（圖／達志影像）

▲戰爭研究所表示，俄羅斯已掌控北頓內茨克市的東北部及東南部郊區。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯軍隊30日朝烏克蘭東部重要城市北頓內茨克持續深入推進，並與烏軍在郊區爆發激烈巷戰，消息指，俄方已控制當地部分郊區。這是烏克蘭在戰略要地盧甘斯克州所控制的最後一座主要城市，隨著俄方加大對頓巴斯地區的攻勢，烏克蘭總統澤倫斯基坦言，如今頓巴斯的情勢極其困難。

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）30日最新分析，俄軍持續在北頓內茨克市（Sievierodonetsk）周邊發動地面攻擊，已控制城市東北部及東南部郊區，正在南部4地持續進攻中。不只如此，外傳俄軍正在向該地區轉移大量人員與設備，加強對北頓內茨克的打擊。

▲▼ 美國智庫「戰爭研究所」（ISW）30日分析，俄軍持續在北頓內茨克市周邊發動地面攻擊（圖／翻攝自戰爭研究所推特）

▲外傳俄軍正在向該地區轉移大量人員與設備，加強對北頓內茨克的打擊。（圖／翻攝自戰爭研究所推特）

烏克蘭軍事分析人士日達諾夫（Oleh Zhdanov）說，克里姆林宮認為不能浪費任何時間，應該利用最後的機會，擴大分離份子控制區，因為一旦西方武器運進烏克蘭，可能會讓這一切變得不可能。

俄羅斯一直以來企圖占領包括盧甘斯克、頓內茨克在內的整個頓巴斯地區，只要攻下北頓涅茨河（Siverskyi Donets）沿岸的北頓內茨克與利西昌斯克（Siverskyi Donets），就能讓莫斯科實際掌控盧甘斯克，並讓克里姆林宮在歷經3個多月的戰爭後，宣布某種形式的勝利。

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