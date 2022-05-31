輝瑞口服藥Paxlovid成美國治療主力！處方破41萬張　遠超莫納皮拉韋

▲輝瑞新冠口服藥Paxlovid在美已開出超過40萬張處方。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國輝瑞藥廠的新冠口服藥Paxlovid在供應鏈改善、藥房供應範圍擴大的情況下，已經開出超過40萬張處方，遠遠多過莫納皮拉韋，成為全美治療新冠的主力藥物。Paxlovid的療程為5天，在美國被授權於治療有住院風險的確診病例。

根據藥物數據公司「Iqvia Holdings Inc.」統計，輝瑞研發的新冠口服藥Paxlovid截至5月6日為止，已經開出41萬2000張的處方，而莫納皮拉韋只有11萬張處方。美國FDA於2021年底同時批准高風險確診患者使用Paxlovid與默沙東公司研發的口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）。

儘管在臨床試驗中，Paxlovid預防住院的有效率高達88%，而莫納皮拉韋才30%，但是Paxlovid的供應在一開始非常稀缺，直到輝瑞藥廠提高生產效能後，供應量才有所增加。與此同時，拜登政府先前啟用了一項新的治療計畫，民眾只要在零售藥局篩檢呈陽性，便可立即收到抗病毒藥物的處方，並在現場領取Paxlovid。

因此隨著確診人數持續增加，Paxlovid的使用量也大幅提高。醫師與藥師都表示，對於Paxlovid的處方越來越放心。輝瑞藥廠的發言人樂觀指出，未來Paxlovid的需求應該還會持續增加。

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