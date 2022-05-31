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人妻「3餐全煮泡麵」老公氣炸　離婚鬧上法院！法官也傻眼

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲ 男子對老婆餐餐煮泡麵感到忍無可忍。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度卡納塔克邦一對夫妻為離婚鬧上法院，因丈夫不滿妻子三餐只煮泡麵，不會做其他任何料理，出門採買食物時也只買泡麵，令他忍無可忍，法官也相當傻眼，還好他們最後順利在雙方同意之下離婚。

根據India Times報導，印度首席地區法院法官拉古納特（ML Raghunath）日前分享夫妻因雞毛蒜皮的小事申請離婚的案例，談及一起他擔任卡納塔克邦貝拉里（Ballari）地區法官時審理的案件。一名丈夫因妻子三餐都煮知名的美極牌（Maggie）泡麵而心生不滿，決定離婚，拉古納特因此將其命名為「美極案」。

他說明，「這名丈夫說，妻子除了美極泡麵以外，不會做任何料理，早午晚餐都煮泡麵，去雜貨店也只是為了買泡麵」，最後二人在雙方皆同意的情況下離婚。

拉古納特提到，近年來離婚案件激增，法院受理的夫妻離婚事由五花八門，包括不和對方交談、擺盤時鹽巴撒錯邊、結婚禮服顏色出錯、丈夫不帶妻子出門等等。他幽默表示，若法律沒有規定結婚一年後才可離婚，會有夫妻在婚禮現場提出申請。

他也提到，都市地區申請離婚的案件數量較農村多，因農村會有村務委員會介入，婦女較無自主權，對社會和家庭的恐懼令她們不得不屈服，但都市女性教育程度較高且經濟獨立，才會有所差異。

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