英媒：間諜曝普丁視力衰退「壽命剩3年」　可能罹患嚴重癌症

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近來屢被爆料健康狀況惡化，一名俄羅斯間諜表示，普丁現在視力已經嚴重惡化，演說時都需要靠大字報，而且被醫生診斷出患有癌症，最多只能再活3年。

根據英國《獨立報》報導，俄羅斯聯邦安全局一名官員透露，現年69歲的普丁患有一種會迅速惡化的嚴重癌症，醫生推斷只能再活3年，且他現在視力急速惡化，「當他出現在電視上時，他需要用大字報寫好所有內容，但字大到每頁只能寫幾句話。」

這名間諜表示，現在普丁的四肢也會無法控制地顫抖，這和今年拍到的多段畫面相符，在4月曝光的影片中，普丁甚至還必須抓著桌緣穩住身體。調查網站Proekt則指出，普丁可能患有甲狀腺癌，有一名腫瘤科醫師和兩名耳鼻喉科醫生都會定期拜訪普丁。

除此之外，也有另一名前蘇聯間諜表示，普丁患有帕金森氏症，而另一名寡頭則說，普丁罹患了血癌，而且病情很嚴重，但以上都未獲得證實。

事實上，關於普丁可能生病或死亡的傳言已持續20多年，自他掌權以來，一直保持著積極活動的形象，但在過去一段時間，普丁失蹤數個星期，克里姆林宮時常預先拍攝總統畫面，因此當人們覺得普丁還在現場，其實他卻下落不明。

俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）澄清，普丁現在每天都會出現在公共場合，根本沒有健康不佳的跡象。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）也稱，這一切都是捏造的謊言。

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