北韓春季迎來大規模乾旱！　恐致農作物歉收「缺糧86萬噸」

▲北韓今年春季迎來嚴重乾旱，農作物收穫量恐大受影響，圖為開城特別市開豐郡。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今年春季出現嚴重乾旱，加上4月底起開始引爆新冠疫情，在當局實施嚴格的封鎖政策下，導致國內再度出現嚴重的糧食不足危機，美國中央情報局（CIA）預估北韓今年缺糧86萬噸，相當於2至3個月消耗的糧食量。

根據韓媒《News1》，美國中情局於當地時間23日所修訂的「世界概況」（The World Factbook）表示，北韓境內相當高比重的人口正因低水準的糧食消費與惡劣的食品攝取環境而遭遇痛苦，尤其在經歷新冠肺炎疫情流行高峰後，種種的經濟條件限制更加劇了居民們糧食攝取不穩定的因素。

今年以來追求轉換糧食生產結構的北韓，提出每一町步（0.9917公頃）徵收1噸以上糧穀的目標，連日以來透過官媒向農村要求「多獲」，但今年遇上新冠疫情爆發，即便當局採取嚴格封鎖措施時不會針對農事進行限制，仍加重處於春季乾旱時期的北韓糧食危機。

據悉，北韓2020年春季也曾面臨嚴重乾旱，當時糧食僅獲取440萬噸，與前一年相比足足減少24萬噸。

美媒《美國之音》（VOA）也引述美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的人工衛星分析地圖資料，指出北韓今年春季乾旱原本始於中部地帶，不過4月25日至5月第一周以後，代表乾旱嚴重程度的黃色（中）、紅色（高）卻開始往北部地區擴散。

從5月16至22日的衛星相片分析來看，北韓中部地區的乾旱雖有一定程度上的減緩，但包含咸鏡南北道在內的北部地區卻仍被標示為黑紅色，顯示乾旱跡象從中部一路往北擴散。

專家們指出，「一旦北韓春季乾旱時間延長，則不僅稻米插秧，就連3月底至4月初完成播種的玉米，在生產上恐怕將連受打擊。」

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